КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Йокериту»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Снова осечка. Вслед за поражением в Риге минское «Динамо» проиграло во втором матче выездной серии чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки парням Крэйга Вудкрофта противостояли хоккеисты «Йокерита».

Хозяева льда открыли счет, но во втором периоде Степанов и Когалев вывели «зубров» вперед. Удержать перевес не удалось. Итог матча – 3:2.







