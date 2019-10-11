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КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Йокериту»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Снова осечка. Вслед за поражением в Риге минское «Динамо» проиграло во втором матче выездной серии чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки парням Крэйга Вудкрофта противостояли хоккеисты «Йокерита».
Хозяева льда открыли счет, но во втором периоде Степанов и Когалев вывели «зубров» вперед. Удержать перевес не удалось. Итог матча – 3:2.
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Новости Беларуси. Снова осечка. Вслед за поражением в Риге минское «Динамо» проиграло во втором матче выездной серии чемпионата КХЛ, сообщили в программе...
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