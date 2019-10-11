Семь ошибок, которые часто допускаются в измерении артериального давления

Источник материала: Tut.by

Люди часто совершают похожие ошибки, когда измеряют собственное давление, пишет « Здоровье Mail.ru ». Но даже небольшие ошибки приводят к неправильным значениям и, следовательно, часто к неправильно дозированным лекарствам.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ошибка 1: вы измеряете не на той руке. Это может привести к ложно низким значениям. В принципе, артериальное давление можно измерять на обеих руках. Как правило, показатели давления в одной руке ниже, чем в другой. Решающим фактором всегда является более высокое значение.

В начале лечения гипертонии, которое включает в себя мониторинг артериального давления, измерять его нужно на обеих руках, а в будущем всегда измерять на руке, где артериальное давление было выше.

Ошибка 2: вы немного ослабили манжету. Это приводит к ложно высоким значениям. Измеренные значения артериального давления получаются выше, чем они есть на самом деле.

Ошибка 3: манжета слишком тесна. Это также ведет к неверным измеренным значениям. Систолическое (верхнее значение) оказывается ложно низким, а нижнее (диастолическое) — ложно высоким.

Ошибка 4: рука сдавливается одеждой. Если во время измерения давления вы отодвинули рукав, это может сжимать руку в плече. В результате можно получить неправильные значения, поэтому лучше полностью освобождать руки от одежды. Тонкие блузки или рубашки снимать не нужно, манжету можно надевать поверх.

Ошибка 5: вы неправильно держите руку с манжетой. Во время измерения манжета должна быть на уровне сердца, только тогда измеренное значение будет соответствовать фактическому. Если манжета находится выше уровня сердца, измеренные значения могут оказаться слишком низкими. Если ниже уровня сердца — слишком высокими.

Ошибка 6: измерять давление сразу после еды. Когда организм получает пищу, большое количество крови направляется в органы пищеварения. Если измерять артериальное давление в такой момент, оно окажется более низким, чем есть в действительности. После приема пищи должно пройти не менее часа.

Ошибка 7: употреблять алкоголь, чай или кофеин. Все три напитка приводят к неверным результатам измерений. Алкоголь, например, может сначала расслаблять, расширить сосуды, что понижает кровяное давление. Однако после этого артериальное давление снова поднимается и становится выше, чем было раньше.

В свою очередь, после употребления чая или кофе кровяное давление может повышаться в течение нескольких часов.