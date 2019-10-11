«Канализация льется прямо под дом». Как живут люди в многоэтажном «недострое» в Каменной Горке

Источник материала: Tut.by

Один из самых старых «гибридных недостроев» Минска (когда в эксплуатацию сдана только жилая часть дома) находится на Неманской, 80. Само его существование доказывает, что такая форма жизни возможна и может продолжаться до бесконечности. Другое дело, что жильцам за четыре года заполненные водой и фекалиями катакомбы паркинга под домом изрядно надоели. Ситуация усугубляется еще и тем, что бесхозные торговые помещения находятся в открытом доступе и их обживают бомжи. Смотрите, какие фотографии в подтверждение своих слов они прислали в редакцию.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дом на Неманской, 80 строил печально известный застройщик «Сквич». Достроить он его не успел: компания обанкротилась, руководители отправились за решетку . В эксплуатацию введена лишь жилая часть, а паркинг и цокольный этаж считаются законсервированными. Эту проблему уже несколько лет пытается решить администрация Фрунзенского района, но по факту дело не сдвинулось с мертвой точки.



Вид из окна за четыре года не изменился

— Эти катакомбы под нами лишь на бумаге законсервированы, — говорит Наталья, чья квартира находится непосредственно над недостроенной частью. — Все жильцы второго этажа зимой мерзнут: помещения под нами не отапливаются. Вернее, прошлой зимой там устанавливали тепловые пушки, чтобы поддерживать плюсовую температуру. Но тогда были заделаны хотя бы окна и двери в цоколе. А что будет этой зимой? Окна в цоколе открыты, двери выбиты, в одном месте подростки и вовсе проломили стену.



Проход на цокольный этаж проломили подростки. Сверху — чьи-то квартиры

К этой проблеме добавилась еще одна, которая затрагивает уже всех жильцов дома.

— Во всем доме в лифтовых появился неприятный запах канализации, — говорит Наталья. — Жильцы спускались на техэтажи и обнаружили, что там украдены трубы канализации и все ее содержимое льется прямо под дом. Мы обращались в санэпидемстанцию, где нам дали ответ, что ЖЭСу предписано устранить недостатки — скосить траву. Разве это нормально?

Еще один житель дома Владислав рассказал REALTY.TUT.BY, что законсервированная часть дома оказалась ничейной и все, что в ней есть ценного, растаскивается.







Кто-то припрятал части канализации

— Доступ не ограничен, а жильцы дома не могут за всем следить, — говорит он. — Тут постоянно трутся разные «мутные» личности, для подростков это вообще рай. Жгут костры — в этом году раза четыре МЧС вызывали, благо пожарную часть открыли недалеко. Подростков как магнитом притягивают эти катакомбы — их там всегда можно встретить с факелами, фонариками. Им же не объяснишь, что это опасно, что лестничные марши без ограждений, что внизу — торчащая арматура. Взрослые выносят оставшиеся стройматериалы. Канализацию прорывает — санстанция приезжает, хлоркой все засыпает. Тогда воняет уже не г… ом, а хлоркой. Вот и все изменения. Сейчас, когда уже везде в природе нет комаров, у нас в квартирах они водятся — поднимаются из-под дома по вентиляции. Дело в том, что самый нижний уровень у нас в воде стоит, на втором лужи. Там они размножаются.



На парковке



Новые формы жизни под домом

Жильцы периодически вызывают участкового, но на общую ситуацию это не влияет.

Кроме очевидной проблемы с бесхозным паркингом, у жителей дома много претензий к качеству строительства жилой части. Однако предъявить их некому — компании «Сквич» уже нет, а генподрядчик, «Трест № 7», устранять дефекты по гарантии отказывается — спихивается все на субподрядчиков. Тем более что с трестом, как мы знаем, за строительство застройщик не рассчитался.



Общее состояние нового дома удручает. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Жильцы дома, похоже, нашли утерянную документацию застройщика: в одном из подвальных помещений свалена целая куча документов и проектов.

















— Пятилетний гарантийный срок на дом заканчивается уже в декабре. Нам чиновники говорят, что до того, как не закончится гарантия, они вмешаться не могут. Но нам не верится, что после государство возьмется за решение проблемы. Те же, кто должен был вести работы по гарантии, просто умоют руки и все. Круг замкнется.

А почему это все не работает?

Цокольный этаж распродавался дольщикам-бизнесменам, причитающиеся суммы (от 80 до 300 тысяч долларов) были уплачены «Сквичу» в полном объеме еще на стадии котлована. Но получить свои, хоть и недостроенные метры предприниматели не могут : недострой планировали продать с аукциона (в том числе и помещения, профинансированные дольщиками). А вырученные средства планировалось отправить на погашение задолженности застройщика («Сквич») перед кредиторами, в том числе и перед государством.



Этаж с магазинами, которые не открылись. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дольщики уже подсчитали, что при таком раскладе им ничего не достанется: ни денег, ни магазинов. Они уже который год пытаются прийти к какому-то компромиссу с властями, но пока больших плодов это не дало. К слову, торговые площади еще не проданы.