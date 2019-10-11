ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оказывается, у «Табакерок» есть большой плюс. Они могут помочь неглупым студентам

12.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С середины лета в Минске ставят «Табакерки», и почти каждую неделю в СМИ появляются материалы на эту тему. Оно и не удивительно, ведь активная часть населения выступает против таких ларьков не только потому, что это так себе популяризирует здоровый образ жизни, но и потому, что в 2008 году киоски обычных ипэшников без церемоний убрали с улиц. При этом я не уверен, что честный национальный социологический опрос покажет, что люди категорически против «Табакерок», ведь это удобно, а кроме сигарет, там продаются жвачка и шоколадка. Я говорю это с небольшим сарказмом, но в «Табакерках» есть еще один большой плюс: они помогут неглупым молодым людям, которые хотят быть госслужащими, сделать свой выбор более осознанно. Сейчас расскажу почему.

Станислав Шаршуков, редактор REALTY.TUT.BY

У новостей про «Табакерку» в Минске есть кое-что общее, кроме того, что это новости про «Табакерку» в Минске. А именно: высокий интерес читателей и стабильно негативная реакция людей в комментариях на всех популярных новостных сайтах и в соцсетях. Очевидно, что активная часть населения не восприняла «Табакерку» компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» как что-то хорошее. Это произошло по трем главным причинам, которые можно сформулировать как вопросы:

1. Почему нам постоянно «задвигают» про здоровый образ жизни, а тут, ни у кого не спрашивая, решают поставить 2,5 тысячи «Табакерок» по всей стране, включая 500 в Минске?

2. Почему в 2008 году вы убрали с улиц Минска все ларьки ипэшников, а в 2019-м разрешили поставить киоски одному крупному бизнесмену Олексину? Более того, там продаются не только сигареты, но и все то, что было в обычных киосках. Почему эти ларьки «всплывают» недалеко от школ и больниц?

3. Почему, в конце концов, нам вообще никто ничего не объясняет? Для чего эти «Табакерки», если сигарет валом в любом магазине?


Фото: Аня Перова, TUT.BY

Но с дефицитом информации все просто. Установка «Табакерок» — это один из элементов реализации указа президента о создании негосударственной сети по торговле табачными изделиями. А указ этот помечен грифом «для служебного пользования». А это значит — не для публичного распространения. Поэтому «ЭНЕРГО-ОИЛ» с точки зрения логики и своей информационной политики (а не морали) делает все правильно: компания заявила, что она не имеет права распространяться по поводу дээспэшного указа до его завершения, — и все. Это такой кейс российских топ-чиновников, которые обычно не комментируют расследования Навального и не подают на него в суд лишь потому, что это спровоцирует еще больше ненужного информационного шума.

Ну, если «ЭНЕРГО-ОИЛ» не отвечает, то можно, конечно, спросить у президента. Но проще — у Мингорисполкома, который является третьим субъектом, что-то знающим о «Табакерках» в столице. И, как я и писал еще год назад, именно местным властям приходится отдуваться за эти ларьки в качестве крайних.

В итоге в Мингорисполком приходят запросы от СМИ или граждан, на которые часто там отвечают какими-то размытыми фразами, которые иногда и вовсе похожи на небылицы. Но тут надо не спешить с выводами, а подумать, что бы вы ответили на месте исполнителей президентского указа.

Написали бы как все есть на самом деле: «Дорогие минчане и гости столицы, Мингорисполком два раза „заворачивал“ проект указа, где прописана установка киосков „Табакерка“, но его все равно приняли. На самом деле в Мингорисполкоме нет ни одного ярого фаната „Табакерок“. Спасибо за внимание, мы пошли искать новую работу».

К тому же в Мингорисполкоме много людей, которые помнят, как быстро в 2011 году разогнали комитет архитектуры, который уперся по поводу одной глобальной стройки.

Поэтому в ситуации с «Табакерками» нет ничего удивительного. Жизнь в принципе несправедлива, и часто за поступки сильных отвечают слабые. Но это не всегда понимают студенты какого-нибудь юрфака или истфака, которые рвутся на госслужбу.

История же с «Табакерками» поможет им сделать осознанный и взвешенный выбор. Ведь прежде чем попасть на топовую должность в АП, надо поработать на низовой в Мингорисполкоме. А это значит, возможно, сочинять про «Табакерку» небылицу, в которую ты сам не веришь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активная часть населения явно не в восторге от «Табакерок», но если включить фантазию, то и в «Табакерках» можно найти большой плюс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые необычные ОАО Беларуси, акции которых вы можете купить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика