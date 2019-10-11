Оказывается, у «Табакерок» есть большой плюс. Они могут помочь неглупым студентам

Источник материала: Tut.by

С середины лета в Минске ставят «Табакерки» , и почти каждую неделю в СМИ появляются материалы на эту тему. Оно и не удивительно, ведь активная часть населения выступает против таких ларьков не только потому, что это так себе популяризирует здоровый образ жизни, но и потому, что в 2008 году киоски обычных ипэшников без церемоний убрали с улиц. При этом я не уверен, что честный национальный социологический опрос покажет, что люди категорически против «Табакерок», ведь это удобно, а кроме сигарет, там продаются жвачка и шоколадка. Я говорю это с небольшим сарказмом, но в «Табакерках» есть еще один большой плюс: они помогут неглупым молодым людям, которые хотят быть госслужащими, сделать свой выбор более осознанно. Сейчас расскажу почему.

Станислав Шаршуков, редактор REALTY.TUT.BY

У новостей про «Табакерку» в Минске есть кое-что общее, кроме того, что это новости про «Табакерку» в Минске. А именно: высокий интерес читателей и стабильно негативная реакция людей в комментариях на всех популярных новостных сайтах и в соцсетях. Очевидно, что активная часть населения не восприняла «Табакерку» компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» как что-то хорошее. Это произошло по трем главным причинам, которые можно сформулировать как вопросы:

1. Почему нам постоянно «задвигают» про здоровый образ жизни, а тут, ни у кого не спрашивая, решают поставить 2,5 тысячи «Табакерок» по всей стране, включая 500 в Минске?

2. Почему в 2008 году вы убрали с улиц Минска все ларьки ипэшников, а в 2019-м разрешили поставить киоски одному крупному бизнесмену Олексину? Более того, там продаются не только сигареты, но и все то, что было в обычных киосках. Почему эти ларьки «всплывают» недалеко от школ и больниц?

3. Почему, в конце концов, нам вообще никто ничего не объясняет? Для чего эти «Табакерки», если сигарет валом в любом магазине?



Фото: Аня Перова, TUT.BY

Но с дефицитом информации все просто. Установка «Табакерок» — это один из элементов реализации указа президента о создании негосударственной сети по торговле табачными изделиями. А указ этот помечен грифом «для служебного пользования». А это значит — не для публичного распространения. Поэтому «ЭНЕРГО-ОИЛ» с точки зрения логики и своей информационной политики (а не морали) делает все правильно: компания заявила, что она не имеет права распространяться по поводу дээспэшного указа до его завершения, — и все. Это такой кейс российских топ-чиновников, которые обычно не комментируют расследования Навального и не подают на него в суд лишь потому, что это спровоцирует еще больше ненужного информационного шума.

Ну, если «ЭНЕРГО-ОИЛ» не отвечает, то можно, конечно, спросить у президента. Но проще — у Мингорисполкома, который является третьим субъектом, что-то знающим о «Табакерках» в столице. И, как я и писал еще год назад , именно местным властям приходится отдуваться за эти ларьки в качестве крайних.

В итоге в Мингорисполком приходят запросы от СМИ или граждан, на которые часто там отвечают какими-то размытыми фразами, которые иногда и вовсе похожи на небылицы. Но тут надо не спешить с выводами, а подумать, что бы вы ответили на месте исполнителей президентского указа.

Написали бы как все есть на самом деле: «Дорогие минчане и гости столицы, Мингорисполком два раза „заворачивал“ проект указа, где прописана установка киосков „Табакерка“, но его все равно приняли. На самом деле в Мингорисполкоме нет ни одного ярого фаната „Табакерок“. Спасибо за внимание, мы пошли искать новую работу».

К тому же в Мингорисполкоме много людей, которые помнят, как быстро в 2011 году разогнали комитет архитектуры, который уперся по поводу одной глобальной стройки.

Поэтому в ситуации с «Табакерками» нет ничего удивительного. Жизнь в принципе несправедлива, и часто за поступки сильных отвечают слабые. Но это не всегда понимают студенты какого-нибудь юрфака или истфака, которые рвутся на госслужбу.

История же с «Табакерками» поможет им сделать осознанный и взвешенный выбор. Ведь прежде чем попасть на топовую должность в АП, надо поработать на низовой в Мингорисполкоме. А это значит, возможно, сочинять про «Табакерку» небылицу, в которую ты сам не веришь.

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