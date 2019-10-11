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Горки в Instagram за неделю

12.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Мы отобрали фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе.  Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv

 

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Доброе утро#horki#gorkiv

A post shared by Наталья Ковалевская (@natalya_kovalski) on

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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВРЕМЯ ⠀ Я не умею делать нужные вещи заранее, прям совсем

 
 
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  Мы отобрали фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе.  Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом...
 
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