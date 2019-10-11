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Горецкий вестник
Мы отобрали фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv
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Доброе утро#horki#gorkiv
A post shared by Наталья Ковалевская (@natalya_kovalski) on Oct 11, 2019 at 9:38pm PDT
Доброе утро#horki#gorkiv
A post shared by Наталья Ковалевская (@natalya_kovalski) on Oct 11, 2019 at 9:38pm PDT
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВРЕМЯ ⠀ Я не умею делать нужные вещи заранее, прям совсем
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Горки в Instagram за неделю Мы отобрали фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом...
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВРЕМЯ ⠀ Я не умею делать нужные вещи заранее, прям совсем
0
Ссылка на источник
1
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Мы отобрали фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом...
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