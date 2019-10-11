Как бразильский официант прикинулся шейхом и чуть не купил испанский футбольный клуб

Источник материала: Tut.by

Скромный «Хетафе» испанские болельщики всегда недолюбливали. Клуб без истории, звезд и амбиций вышел в 2004 году в Ла Лигу и как-то там закрепился, показывая при этом крайне невыразительный футбол. Дома команда не собирает и десяти тысячи болельщиков — настоящая катастрофа для испанского топ-дивизиона. Но летом 2011-го все это мало волновало президента клуба Анхеля Торреса. Он готовился подписать самую выгодную сделку в своей жизни и еще не знал, кто на самом деле сидел напротив него в белоснежной кандуре.



Фото: AS

Город Хетафе находится в 13 километрах к югу от Мадрида. Местный клуб был образован только в 1983 году. Не удивительно, что любовь болельщиков он завоевать так и не смог. Местные жители исторически предпочитают «Реал» и «Атлетико». На крайний случай, ездят на футбол в соседний Леганес. Появление собственной команды в низших дивизионах в городе мало кого интересовало.

Ситуация немного улучшилась, когда в 1998-м у команды появился собственный стадион. Правда, сразу же появилась проблема, в честь кого его назвать. Самой достойной кандидатуры стал футболист Альфонсо Перес, игравший в 90-х за сборную Испании. Он родился в Хетафе, правда, за местную команду не провел ни одного матча в жизни и воспитанником ее не являлся.

Настоящий перелом в жизни «Хетафе» случился в начале 2000-х. Еще в 2002-м клуб играл в третьем по силе дивизионе, а в 2004-м уже дебютировал в Ла Лиге. Постепенно «Хетафе» закрепился в середине таблицы — был на безопасном растоянии от зоны вылета, но и фаворитам борьбу не навязывал.

В 2007 и 2010 годах клуб даже пробивался в Лигу Европы, но из-за отсутствия денег на покупку игроков для ротации «Хетафе» сдавал позиции в чемпионате. Из-за этого в 2011 году команда чуть не вылетела из Ла Лиги.

Именно в этот момент Анхелю Торресу позвонили представители посреднической компании Batalla Juanola Groups, заявив, что к клубу проявляет интерес шейх Бутти Бин Сухайл Аль Мактум из Royal Emirates. Шейх готов был ежегодно вкладывать в команду по 10 миллионов евро. За организацию встречи с ним «Хетафе» перечислил 20 тысяч евро.

Аль Мактума и посредников позвали на ближайший домашний матч команды. Гости смотрели игру в VIP-ложе, наслаждаясь лучшими блюдами повара «Хетафе». Вскоре после этого Торрес отправился в штаб-квартиру Batalla Juanola Groups. Офис компании в Барселоне был украшен портретами учредителей рядом со знаменитостями, включая короля Испании Хуана Карлоса.

Стороны пожали руку и собрали большую пресс-конференцию. Было объявлено, что вскоре «Хетафе» построит новую арену, соберет мировых звезд и начнет давать бой испанским грандам. «Барсе» и «Реалу» уже можно было волноваться.



Reuters

«Хетафе» начал выбирать дизайн стадиона, но деньги от шейхов все никак не приходили. А вскоре от президента потребовали перевести приличную сумму, чтобы подтвердить финансовую состоятельность клуба и доказать, что у него нет долгов.

Торрес начал что-то подозревать, и чтобы его успокоить клуб получил два чека на приличную сумму. Вот только получить по ним деньги «Хетафе» не удалось. Тогда-то Анхель Торрес и решил обратиться в полицию. Оказалось, что к этому времени Batalla Juanola Groups уже обрабатывали еще один испанский клуб — «Эспаньол», а посредниками являются мошенники Марк Тосас и Хоан Баталья. Последний известен тем, что обанкротил уже две большие компании, занимающиеся авиаперелетами (Air Comet) и недвижимостью (Fincas Corral).

Но куда более интересна личность шейха Бутти Бин Сухайл Аль Мактум. В случае с «Хетафе» им оказался бразильский официант, которому мошенники заплатили 50 евро и хорошо покормили. Позже Торрес неоднократно встречался с ним в отелях, но так ничего и не заподозрил.

«Хетафе» без арабских денег пришлось тяжело и вскоре клуб вылетел во второй дивизион, но перед этим оказался в центре еще пары неоднозначных историй.

В рамках сотрудничества с Burger King команда играла в футболках с королем бургеров на внутренней стороне. Спонсор просил игроков после гола надевать майку на голову, чтобы все болельщики увидели изображение. Футболисты на это не пошли, но среди фанатов форма пользовалась большой популярностью.





А пару лет назад «Хетафе» не мог выпускать на поле своего лидера Педро Леона, чтобы его зарплата не учитывалась в официальных данных Ла Лиги, так как в таком случае процент расхода превышал бы допустимые для команд чемпионата значения. Леону даже пришлось обращаться в футбольный профсоюз.

В 2017 году «Хетафе» вернулся в топ-дивизион.Теперь клуб выглядит куда более симпатично. В прошлом сезоне он добился своего наивысшего достижения, заняв пятое место в чемпионате Испании. В этом году команда из пригорода Мадрида играет в Лиге Европы и идет на первом месте в своей группе, обыграв в том числе и «Краснодар» Александра Мартыновича — 2:1.