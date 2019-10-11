В Витебске появятся троллейбусы с «гармошкой»

Источник материала: Tut.by

В Витебске скоро появятся два троллейбуса с автономным ходом белорусского производства. Об этом Vitebsk.biz сообщил замдиректора «Горэлектротранса» Виктор Кожух.



Троллейбус модели 43 303. Фото: bkm.by

В целом в троллейбусном депо будет 6 троллейбусов с автономным ходом. Отличие двух новых машин от тех четырех, которые купили в прошлом году, — в том, что они шарнирно-сочлененные: то есть с «гармошкой», как автобусы.

Автономный ход новых троллейбусов равен 15 км, а время подзарядки от контактной сети — 15 минут.

Виктор Кожух не уточнил, какая именно модель приедет в Витебск. Но на сайте «Белкоммунмаша» — с «гармошкой» их всего две. Троллейбусы обеих моделей вмещают 170 человек. При этом в машинах с автономным ходом, которые купили в 2018-м, могут вместиться 90 пассажиров.



Салон троллейбуса модели 43 303. Фото: bkm.by

Планируется, что новые троллейбусы придут с завода в октябре-ноябре. Вначале они пройдут обкатку. Затем их хотят пустить на 12-й маршрут (Вокзал — Медуниверситет — улица Терешковой — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3). В часы пик троллейбус этого маршрута перегружен.

Сколько продлится обкатка, пока неизвестно. Так, троллейбусы с автономным ходом, приобретенные ранее, «дорабатывали» три месяца.