ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске появятся троллейбусы с «гармошкой»

12.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске скоро появятся два троллейбуса с автономным ходом белорусского производства. Об этом Vitebsk.biz сообщил замдиректора «Горэлектротранса» Виктор Кожух.


Троллейбус модели 43 303. Фото: bkm.by

В целом в троллейбусном депо будет 6 троллейбусов с автономным ходом. Отличие двух новых машин от тех четырех, которые купили в прошлом году, — в том, что они шарнирно-сочлененные: то есть с «гармошкой», как автобусы.

Автономный ход новых троллейбусов равен 15 км, а время подзарядки от контактной сети — 15 минут.

Виктор Кожух не уточнил, какая именно модель приедет в Витебск. Но на сайте «Белкоммунмаша» — с «гармошкой» их всего две. Троллейбусы обеих моделей вмещают 170 человек. При этом в машинах с автономным ходом, которые купили в 2018-м, могут вместиться 90 пассажиров.


Салон троллейбуса модели 43 303. Фото: bkm.by

Планируется, что новые троллейбусы придут с завода в октябре-ноябре. Вначале они пройдут обкатку. Затем их хотят пустить на 12-й маршрут (Вокзал — Медуниверситет — улица Терешковой — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3). В часы пик троллейбус этого маршрута перегружен.

Сколько продлится обкатка, пока неизвестно. Так, троллейбусы с автономным ходом, приобретенные ранее, «дорабатывали» три месяца.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые машины пустят на 12-й маршрут (Вокзал - Медуниверситет - улица Терешковой - улица Короткевича - улица Богатырева - Билево-3). В часы пик троллейбус этого маршрута...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика