Небанальный День матери. Рассказываем, как удивить маму в ее праздник, сильно не тратясь

Источник материала: Tut.by

Октябрь — не только месяц толстых свитеров, разноцветных листьев и сезонных ярмарок. День матери, который мы празднуем 14 октября, — отличный повод придумать что-то особенное и необычное для самого близкого человека. Вместе с брендом Nestle разбираемся, как порадовать мам и как сделать так, чтобы сюрприз точно понравился. И помните: главное — не цена подарка, а душевность, с которой стоит подойти к сценарию праздника.

Прогулка-фотосессия





Снимки — это то, что остается с нами на всю жизнь. Успейте запечатлеть особенные моменты с любимой мамой. Осенний город (деревня) выступит отличным фоном для фотографий, стоит только выбрать локацию. Это может быть Ботанический сад, если вы живете в большом городе, либо любой из парков.

Услуги фотографа обходятся в 150−200 рублей в час у опытных мастеров, но можно найти ребят, которые снимают на уровне и просят за свои услуги от 40 рублей.

Можете одеться вместе с мамой в парные наряды и взять с собой уютные аксессуары, которые украсят кадр: плед, книгу, термос с теплым чаем и яркий зонтик.

Фотоальбом своими руками





Продолжая тему фото. Если у вас достаточно семейных снимков — их можно собрать в крутой альбом. В оформлении вам помогут наборы для скрапбукинга и миллион милых мелочей — фигурок, бусин, лент, обрезков ткани, открыток, которые прячутся в корзинах и ящиках стола. Все, чего нет дома, можно найти в магазинах для творчества.

Если это ваш первый альбом, мастера советуют купить готовый переплет, в который вы вложите странички для фото. Отдельно стоит подумать о наполнении альбома. Соберите лучшие совместные снимки. Кроме того, можете повторить фотографии из детства или поработать в фотошопе и отправить маму в кругосветное путешествие, соединив ее изображения с достопримечательностями из разных уголков мира.

Праздничный ужин





Обычно мамы готовят для нас, пришло время дать им отдохнуть! Удивите родного человека домашней едой в своем исполнении — согревающей и ароматной. Подсказываем простой рецепт, с которым справятся даже те, кто редко стоит у плиты: тыквенный суп.

Слегка обжарьте лук, чеснок, а потом и кусочки сладкой тыквы. Влейте в емкость воду или бульон и варите все ингредиенты вместе, пока тыква не станет мягкой. Превратите ее в пюре, добавив сливки, соль и любимые специи (не лишним будет и тертый имбирь). Готовый крем-суп можно украсить семечками и гренками. А после ужина вместе с мамой включите ваш любимый фильм. Заварите под него ароматный чай, в который можно добавить согревающие специи — корицу, кардамон, гвоздику. Десертом может стать Nestle Decoration .

Шарф





Даже если вы никогда не брали спицы в руки, не отметайте этот вариант. В интернете полно роликов-самоучителей. Ваше первое изделие не обязательно должно быть сложной вязки. Оно может выглядеть интересно за счет цвета и фактуры ниток.

Для первых шагов в вязании мастера советуют выбирать толстый мягкий материал. А чтобы шарф был теплым и уютным, не забывайте про состав: лучше всего подойдет шерсть с добавлением шелка, хлопка или акрила.

Мыло ручной работы





Все необходимое для мыла ручной работы можно купить готовым набором в магазине или собрать нужные ингредиенты по отдельности.

Тем, кто выбрал путь хендмейда, понадобится мыльная основа или простое детское мыло, формочки (отлично подойдут силиконовые кулинарные), отвары трав, масла, сухоцветы. Основу разрежьте на кубики, мыло измельчите на терке, а потом растопите на водяной бане. Далее в массу можно добавлять все те вкусы и запахи, которые любит ваша мама: именно в этой индивидуальности и заключается особенность подарка. В финале жидкое мыло нужно разлить по формочкам и оставить застывать на несколько дней.

Подсказка: отвар календулы или куркума дадут мылу оранжевый цвет, свекольный сок — красный. Розовая глина и эфирные масла будут приятны для кожи, а частички кофе в составе добавят скрабирующий эффект.

Спа-день дома





Устройте для вас с мамой релакс-день! Приготовьте, например, расслабляющую ванну с морской солью и эфирными маслами. Или организуйте целый салон на дому.

Как правило, салонные процедуры для тела включают в себя отшелушивание скрабом, питание маской и увлажнение кремом или маслом. В домашних условиях вы, как минимум, можете сделать маски для лица и массаж. В ближайшем магазине можно купить косметическую глину, тканевые маски для лица или уходовую косметику от белорусских производителей — получится полезно и бюджетно.

Не забывайте про звуки и запахи — расслабляющая музыка и ароматические свечи создадут правильную атмосферу.

Совместное путешествие





Близко вы отправитесь или далеко — не так важно. Даже в границах Минской области есть много интересных мест: Мир, Несвиж, Озерцо, Дудутки, Забродье находятся совсем рядом.

Выберитесь за пределы родного города хотя бы на один день. В новом месте можно бродить по улицам, обедать в кафе, фотографироваться у достопримечательностей. Путешествия всегда остаются в памяти.

Билеты в театр или кино





В этом году День матери выпадает на понедельник, многие театры в этот день ничего не показывают, но вы можете спокойно сводить маму на постановку за день до или после праздника.

Кстати, если вам кажется сложным выбрать подходящий фильм, в кино в рамках проекта TheatreHD тоже стали показывать театральные постановки со всего мира, обратите на это внимание. Не так важно, на что именно вы идете, важно разделить эмоции: радость, удивление или даже раздражение интереснее переживать вместе.

Флорариум





Оригинальным подарком для мамы вместо букета цветов может быть флорариум. Это цветочная композиция в открытом стеклянном сосуде, миниатюрный садик на вашем подоконнике.

Чтобы его сделать, понадобится любая стеклянная емкость: можно купить ее в цветочном магазине или приспособить для этих целей круглую банку, бутылку, бокал или вазу.

На дно емкости поместите слой дренажа, который будет впитывать лишнюю влагу. Если это ваша первая проба, предлагаем заселить флорариум суккулентами — самыми неприхотливыми комнатными растениями (это, например, кактус, эхеверия, толстянка, агава).

Оставшееся место можно украсить декоративными элементами — камнями, ракушками, цветным стеклом и любыми фигурками.

Сказка в мамину честь





Раз мы умеем придумывать красивые посты для социальных сетей, конечно же, мы сможем написать и что-то особенное для дорогого человека. Не надо ставить перед собой недостижимые литературные цели. Писатель Джанни Родари, автор всем известных «Приключений Чиполлино», дал много советов на тему того, как разбудить свою фантазию.

Например, он предлагает брать за основу любимые сюжеты и задавать вопрос: «А что было дальше?» или попробовать поменять любимых героев местами, добавлять в повествование инородные, парадоксальные детали или события.

Подумайте, что бы вы хотели, чтобы мама почувствовала в этот праздник — веселье, нежность, теплоту? Придумайте сказку, где будете фигурировать вы, родственники и страшный дракон, которого, конечно, победит мама. Не бойтесь ошибиться, будьте честными и ироничными. Запишите вашу историю от руки на красивой, крафтовой бумаге и сложите в конверт.

Душевного вам праздника!

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