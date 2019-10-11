«Знаете, как называют кроликов в зоопарках? Расходники». Мы начинаем публиковать истории о спасении животных

Источник материала: Tut.by

Это юбилейный год для нашего проекта «Мех дня», который мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем добрые истории о ваших питомцах, а заодно о тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия.

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by. Напоминаем, что мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам. Но первые на очереди, конечно, истории спасения животных.

Что должно быть в письме?

1. Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете.

2. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

Зачем нам (и вам) это.

Чтобы формировать культуру отношения к животным в нашей стране (а если по-человечески: чтобы мы учились относиться к питомцам как к существам с потребностями, правами и самыми разными характерами, к которым нужно относиться с уважением). Этому помогут как ваши истории, так и полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

На ту же почту — mehmeh@tut.by вы можете высылать свои вопросы о содержании, адаптации, здоровье питомцев — и мы на них обязательно ответим.

А пока ловите первую порцию историй:

«Я искала породистого щенка, но меня не оставляла мысль о том, сколько собак на улице»





Именно с этой собаки, попавшей под машину и получившей тяжелую травму, стартовал прошлый сезон «Меха дня»: тогда мы помогали ей найти семью. В этом году мы рады поделиться продолжением этой истории.

История появления Чарли в нашей семье началась задолго до самого появления Чарли. (Смеется.)

Уже несколько лет я твердо понимала, что хочу собаку. Да и дочь встречала каждую собачку на улице возгласом «какая миииленькая!» — и буквально падала перед ними на колени.

Так что решение взять собаку не было спонтанным и уж тем более не было подарком ко дню рождения ребенка. Мы начали выбирать из породистых щенков, но сколько бы объявлений я ни просмотрела, меня не оставляла мысль о том, сколько собак сейчас на улице, в приютах, на передержках — и всем им нужна помощь и любящий хозяин.





Так я перешла в раздел «животные в дар». И тут я окончательно поняла, что моя собака будет однозначно отсюда. Как их всех было жалко! До слез! Смотришь в эти умные глаза и понимаешь, что шансы обрести хозяина у этих животных ничтожно малы. А ведь они все по-своему красивы (да, я искренне считаю, что все животные красивы, интересны и умны). И тут он — Чарли, с жуткой историей о том, как его сбила машина и он три дня переломанный лежал у проезжей части под дождем и градом.

Я твердо поняла, что его место — у меня дома. Это пес, который уже много натерпелся, и теперь он должен непременно оказаться в любящей семье.





Сегодня мне уже непонятно, как мы жили без Чарли. Он у нас почти год, а кажется, что всю жизнь. С первого дня я обнаружила массу плюсов собаки с передержки: Чарли был приучен к двухразовому выгулу, мог один оставаться дома, если это необходимо. А еще я могла в любой момент связаться с девушкой, спасшей Чарли, и задать ей любой вопрос о том, как за ним ухаживать. Кроме этого, вместе с чудесной собакой я получила «памятку» по уходу, в которой было все о прививках, выгуле, кормлении. Все это я подкрепила несколькими походами к кинологу: мне хотелось на профессиональном уровне понять, как правильно общаться с собаками.





Мой Чарли — энергичная и всегда улыбающаяся собака. Я его называю «пес с вертикальным взлетом»: несмотря на травму, он может подпрыгнуть с места вверх на полметра, а то и выше. Он безусловно предан нашей семье и успевает соскучиться по нам даже за две минуты.





Это весельчак с добрейшей душой: он может попроситься на руки, толкать мордочкой руку, чтобы ты его гладила, и, конечно, до изнеможения гонять муху по квартире. Но еще больше Чарли любит играть с моей дочкой Катей: конечно, для нее было важно встретить такого друга. Они очень любят друг друга, и Катюша чувствует свою ответственность: выгуливает собаку даже рано утром и в любую погоду, ухаживает за Чарликом, очень переживает за него. Чарли для детей нашего двора — местная знаменитость и объект зависти. (Смеется.)









Собака, конечно, друг человека… Но наш Чарли больше чем просто друг — он член семьи. Не бойтесь брать животных с улицы, передержек и приютов. Это преданнейшие существа, которые будут вам благодарны всю жизнь.

«В плохом поведении живности, ее замкнутости и агрессии всегда виноват хозяин»

Декоративных кроликов многие, как и я, заводят из глупости. Хотя стоит миллион раз подумать и оценить риски, прежде чем принести это животное в свой дом. Надеюсь, прочитав мою историю, люди посмотрят на кроликов не как на живые игрушки, а как на сложное в содержании животное — с душой, характером и своими интересами. Может, тогда брошенных и замученных зайцев станет немножечко меньше.

Как поход за туфлями становится началом большой любви

Летом 2008 года со мной внезапно расплатился работодатель, который долго бегал и деньги отдавать отказывался. Почему решил вдруг отдать, для меня загадка до сих пор, но эти 50 долларов, которые мне казались тогда достаточно крупной суммой, навсегда изменили жизнь и помогли встретить большую-большую любовь по имени Миссис Зайка, или Морковка.

Когда кто-то описывает встречу фатальной любви и говорит, что к объекту будто потянули неведомые силы, он слово в слово описывает момент нашего знакомства с Морковкой.

Внезапные деньги я решила потратить на туфли. И поскольку была студентом и молодым специалистом, поехала не в приличный магазин, а на Ждановичи. Когда я уже шла по рынку, почувствовала чей-то взгляд из «отдела» с животными. Наши взгляды встретились, и дальше началась магия. Это была Она.





Ноги сами несли к ней. А она сидела к коробке с другими крольчатами и, устроившись на своем брате, смотрела мне в глаза.

— Купите зайчика! — почувствовав момент моей душевной слабости, сказала продавец. — Смотрите, какие милые. Девочка, кстати, только одна родилась.

Девочка, кстати, меня зомбировать взглядом перестала и теперь скакала по головам братьев. Буквально. Она забиралась на них, и, если кто-то возражал, кусала за уши и била ногой. Парни вздыхали, но слушались.

— Смотрите, как мило они играют, — продолжила продавец. — Самые лучшие животные: ни проблем, ни забот.

— А они не грызут мебель? — спросила я.

— Ой, ну что вы! Конечно нет! Это как хомячки: сажаешь в клетку, иногда выпускаешь побегать. Живут недолго, года три. Берите, не пожалеете.

В те годы критическое мышление у меня отшибало быстро, а интуиции доверять я еще не научилась. Поэтому приняла слова продавца за чистую монету, купила зайца, который был меньше моей ладони, и мы поехали домой. На нормальные туфли денег в тот день уже не хватило.

Чем оборачиваются спонтанные покупки животных

В истории многих пар кризис начинается вместе с совместной жизнью. Так случилось и у нас с Миссис Зайкой. К тому, чтобы завести кролика, я была не готова. Всю жизнь до Морковки у меня были коты. Они мурчат, играют, без проблем ходят в лоток, с ними легко договориться. А кролики совсем другие. Вы сильно разочаруетесь, если настроитесь, что все, чему радовался ваш кот и что работало в его воспитании, зайдет кролику. С ним все будет совершенно иначе.

Уже на следующий день Морковка откусила кусок от обоев, через неделю — перегрызла телефонный провод. Ночью она скреблась и разносила квартиру, выбиралась из клетки и не давала спать. Добавьте к этому то, что кролик не был приучен к лотку, и поймете, почему я очень жалела о покупке. Здравый смысл вернулся быстро, но было уже поздно: если взял животное — неси свой крест и отвечай за решение.





Впереди ждало много неприятных открытий. Оказалось, что зайцы грызут все, что видят: провода, обои, мебельную обивку, обувь. Их сложно приучить к лотку, а к воспитанию нужен особый подход: кричать и наказывать бесполезно.

К счастью, дома жили коты. Старшая кошка как-то посочувствовала крольчонку и, хоть и без любви, но начала его воспитывать, вылизывать, играть с ним. В кошке Морковка получила единственного адекватного на тот момент взрослого, полюбила и приняла в качестве ролевой модели.

Кролик считал себя котом: клянчил еду, когда открывали холодильник, играл с мячиком и бегал за фантиком, научился потягиваться по-кошачьи и перенял много некроличьих привычек, которые сохранил на всю жизнь.

Хозяйкой в первые полгода я была отвратительной: неправильно ухаживала, мало занималась Морковкой и часто оставляла ее одну. Казалось, что раз убираю и кормлю, значит, уже делаю достаточно. Морковка тоже не была в восторге от нашего сожительства: меня она скорее боялась, чем любила.

Не знаю, сколько бы продолжалось это чистилище и когда бы включился мой мозг. Наверное, никогда. Но произошло событие, о котором говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Меня бросил парень. А это первые курсы, большая любовь, гормоны и огромная трагедия. Когда стало ясно, что истории пришел конец, я сидела на полу и рыдала. И тут подошел мой заяц. Сначала Морковка просто обнюхала меня, а потом начала ластиться и лизать руки. Она так сочувствовала, так пыталась утешить и так нервничала из-за собственного бессилия, что в моей душе что-то перевернулось, и тот момент стал переломным.





Постепенно, допустив кучу ошибок, я начала выстраивать наши с зайцем отношения. Мы полюбили друг друга, очень сроднились, провели прекрасную жизнь. И как человек, который прошел через этап притирки с зайцем, могу сказать, что в плохом поведении живности, ее замкнутости и агрессии всегда виноват хозяин. Всегда. Это ты поддался импульсу, не был готов, не включил голову и теперь своим инфантилизмом мучаешь животное.

О чем стоило узнать сразу

О содержании кроликов информации тогда было мало. Знакомых, которые бы держали их у себя, не было вообще. Но постепенно картина начала проясняться. Оказалось, что при правильном уходе кролики спокойно доживают до 12−13 лет (а не до трех лет, как сказала продавец). До полутора-трех лет они живут, если хозяин не обеспечивает им нужных условий и забивает на тревожные сигналы. Рассказы, что кролик в три года умер от старости — бред.

Кролики болезненны. И если заводите это животное, сразу откладывайте деньги на врачей. В зоне риска глаза, зубы, мочеполовая система, желудок, уши — вообще все. Кролики чувствительны и ранимы. От стресса они заболевают. Поэтому если хотите хотя бы немного сэкономить на врачах, не огорчайте и берегите настроение своего зайца.

Также нужно понимать, что далеко не все заводчики заморачиваются правильным содержанием. В результате, если брать кролика не в проверенном питомнике, велик риск принести малыша с сильно подорванным здоровьем. Например, у моей знакомой живет кролик с убитым с детства желудком. Девушка, которая отдала его, кормила весь выводок разными, в том числе и вредными, сорняками, потому что «пусть желудок адаптируется» и «ну это же обычная травка». Сырую траву кроликам тоже нельзя, хотя они ее очень любят. Поэтому на выгулах следите, чтобы обжора, который дорвался до праздника желудка, не злоупотреблял. Иначе заворот кишок почти гарантирован.

Они очень преданные и общительные животные. Их нельзя оставлять надолго одних. Когда наши с Морковкой отношения наладились, я рвалась поскорее домой из всех поездок и командировок. Потому что уже на второй-третий день кролик ложился пластом, и с него клочьями начинала вылезать шерсть. Без любимого человека они тоскуют и отказываются от еды. Кролик в печали может довести себя до голодной смерти — это однозначно не животное для путешественников или людей с частыми командировками.





Кролик не подходит семьям, в которых есть маленькие дети.

Это очень хрупкое животное, а дети часто бывают неаккуратны, им не всегда удается рассчитать силу. Поэтому случается так много трагедий с травмами, сломанными хребтами и свернутыми шеями. Знаете, как кроликов, цыплят и мелких грызунов называют в контактных зоопарках? Расходники. Потому что каждый день зверят тискают, берут на руки десятки детей. Часть животных погибает сразу, часть — травмируется и отправляется на корм хищникам. Ведь лечить сложно и дорого.

Кролику необходимо много бегать и двигаться. Им нельзя сидеть в тесной клетке. Приготовьтесь, что несколько часов в день это пушистое чудо будет разносить квартиру и уничтожать все, что вам дорого. Поэтому: кролики не подходят тем, кому дорога сохранность ремонта.

Еще зайцы любят и умеют делать норы. Из всего. Так, у одной знакомой кролик прогрыз кресло и свил там гнездо. Представляете, как теперь выглядит кресло, да? Морковка к мягкой мебели относилась спокойно и обходилась кошачьим домиком. Она любила задачи посложнее. Поэтому к радости котов прогрызла тоннель в стене между кухней и ванной. Заделать его я смогу только во время грандиозного ремонта, когда буду демонтировать кухню и выносить ванну — иначе до этого лаза не доберешься.

Об этих и многих других проблемах часть недобросовестных заводчиков не говорит. Плодятся кролики часто и много, а значит, продавать их нужно очень быстро. Поэтому почти никогда во время покупки вам не расскажут всей правды. В интернете тоже полно информации, насколько животное неприхотливое и простое в уходе. Мой совет — не верьте.

Да, кролики невероятно милые, верные и веселые. Несколько раз в день вы будете сидеть среди разгромленной квартиры и, как дурак, с нежностью смотреть на зайца. Он будет встречать вас с работы, растекаться от удовольствия в ровную горизонтальную поверхность, млеть от вас и очаровывать ваших гостей.

Но ради этой любви пожертвовать придется многим. Взвесьте все за и против. Поговорите с разными заводчиками, позависайте в коммьюнити хозяев этих животных, прочитайте много литературы. Только осознанный подход убережет вас от разочарования, а вашего питомца от несчастливой жизни.

Моя Морковка прожила 11 лет. Два года назад в недельной командировке меня накрыло дурное предчувствие, и я решила вернуться домой раньше на сутки. Кролик был под присмотром молодого человека, который ее полюбил и принял.

Я прилетела ночью. Морковка подбежала, припала к ногам, пару минут мы гладились и радовались встрече. А потом внезапно она дернулась и мгновенно потеряла ориентацию в пространстве. Как сказали врачи, у нее случился инсульт. К утру ее не стало. Мы с близкими считаем, что она дождалась моего возвращения, чтобы успеть попрощаться.

«Оказалось, мой 18-летний кошачий стаж не значил ничего: настолько несчастное передо мной оказалось животное»

Знакомьтесь: это Лагерда (для домашних — просто Булочка). Кошка редкой красоты и не менее редкой породы — хайленд страйт, шотландская длинношерстная. Кошка, которую предали, невзирая на всю ее уникальность.





Мое первое знакомство с Булочкой состоялось, когда на кошку она была похожа уже чуть больше, чем на военнопленную: немного обросла плюшевой шерстью и отрастила шикарные усы. Но нашли ее в совсем другом состоянии: с расстроенным желудком, колтунами, практически не дышащим носом и грыжей. Кошка была никому не нужна — ее завели для «мышкования» на даче, но, осознав, что такое животное для сельской жизни непригодно, выбросили.

К счастью, Герду нашла волонтер Людмила. Вымыла, выходила и подготовила к фотосессии, необходимой для пристройства. Собственно, на эту фотосессию я и пришла — сделать снимки, которые помогут ей найти дом. Ушла уже с осознанием того, что пристраивать кошку не нужно: ее место — рядом со мной.





До того как в нашем доме появилась Булочка, я свято верила, что знаю о кошках (в том числе и о тех, кого уже предал человек — пару лет назад я забрала кота из приюта) все. Оказалось, мой 18-летний кошачий стаж не значит ровным счетом ничего: настолько глубоко запуганное, обиженное и несчастное передо мной оказалось животное. Она ходила хвостиком и просила ласки, но едва я протягивала руку — в панике удирала.





Я каждый день исправно кормила ее вкусной едой, но Булочка пыталась отобрать порцию старшего кота в страхе, что больше ей ничего и никогда не дадут. Я ступала по квартире тише мыши — но моя новая подруга пряталась под диван, едва шаги становились громче. А еще она прекрасно понимала, что такое лоток, но долгое время ходила четко в слив раковины. Ее этому в свое время научили: чтобы кошка не гадила где попало и тратить лишние деньги на туалет не пришлось.





Очень медленно, но Булочка начала оттаивать. Спустя год перестала устраивать нападения на чужую еду: теперь она исправно ждет, когда старший братец закончит трапезу, и лишь тогда идет подчищать за ним миску. Она уже не паникует, когда я пытаюсь ее погладить, и даже дает вычесывать свою лохматую шубу. А еще она любит поспать на моей подушке.





Мне хотелось бы верить, что она уже забыла то, что ей пришлось пережить. Но ее взгляд, порой такой осторожный, говорит об обратном. Наверное, при всей нашей любви и заботе эта кошка никогда не перестанет бояться предательства, и, может, поэтому всем нам стоит как минимум сотню раз взвесить все, прежде чем бездумно заводить животное и подвергать его такому ужасу — ведь оно этого не заслужило…

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Мона

«Нет, не принцесса! Королевна!»





Выражение лица нашей Моночки мотивирует к переосмыслению своей жизни, карьерным свершениям и утренним пробежкам. Но с каждым днем ее мордочка круглеет, веселеет и становится очевидно полубританской.

Сегодня Мона — интеллигентный, умный и очень смешной меховой шар, кажется, королевских кровей и повадок. То есть благородна, ненавязчива, чистоплотна и, по Жванецкому, «хорошо чувствует, как принимается ее появление и присутствие, видит полет слов и попадание».





В общем, личность масштабная. Относиться к ней соответствующе мешают только щеки и ее манера общения: смешные похрюкивания и покрякивания не располагают к серьезности.





Моночка уже давно на передержке и от этого грустит: таким кошкам, как она, важно найти свое место в жизни и человека, готового полюбить ее.





До того как Мона стала такой, какой вы видите ее на фотографиях, она жила во дворе и выглядела, как тощий, грязный, несчастный бомжик. Ее гоняли и пугали дети, пока она не забилась под машину, не зная, как себя спасти. Мона почти умерла, потому что совершенно точно не родилась на улице и не знала, как на ней выживать. Но все же выжила. И теперь мы отдадим ее только тому, кто сделает ее жизнь лучше.





Ей год, она совершенно здорова, приучена к лотку и когтеточке, прекрасно уживается с другими котами и готова к переезду в новый дом.

Звоните: +375 44 598 86 68 (Полина)

Лада

Безупречная родословная, порода и красота совсем не гаранты счастливой жизни собаки. Доказательство этому — шоколадная Лада.





К сожалению, в детстве она стала «подарком», который пришелся не ко двору… Сегодня за ней присматривает женщина, которая в силу своего графика и постоянных поездок за границу не может заботиться о собаке. Уже полгода Лада кочует по передержкам, а недавно оказалась на улице и чуть не попала под машину, потому что сбежала от очередных новых и совершенно чужих для нее людей.





Ладушка здоровая, очень молодая, веселая, энергичная и жизнерадостная девочка. Она не видела человеческой жестокости, поэтому обожает людей, по-прежнему доверяет им и готова проводить с ними каждую минуту своей жизни. Вместе с тем никто никогда не занимался Ладой, не уделял ей внимания и не пытался ее воспитывать, поэтому на сегодня ей просто необходимы занятия с кинологом и опытный хозяин, который, в идеале, уже жил с лабрадорами.









Мы ищем взрослого ответственного человека, который прекратит скитания Лады и станет тем, кто ее не предаст. Лада пристраивается на условиях стерилизации: к сожалению, количество недобросовестных разведенцев , которые заводят собак, чтобы получить бесплатный инкубатор для щенков, не позволяет поступить иначе.

Мы ждем звонка: +375 44 598 86 68 (Полина)

Подопечные «ЗООшанса»

Липка





Знакомьтесь — Липка. Это самый положительный кот. Мягкий, добрющий, ласковый чрезвычайно, всем довольный котеюшка. Его можно жмякать и гладить бесконечно. Обожает разговаривать — весь внимание. С удовольствием бегает по квартире с игрушками, участвует во всех домашних хлопотах, встречает с работы.





Этот котик создан природой для доброго человека, которому нужен друг и компаньон. Липка кастрирован, воспитан и чистоплотен, вакцинирован, имеет паспорт. Возраст — 1 год.

Телефон: +37525 986 33 85 (Ирина)

Ласочка

Озорная и ласковая Ласочка ищет дом, где подарит всю свою любовь надежному человеку.





Котеночке около двух месяцев, здорова, обработана, к лотку приучена. Хорошо уживается с кошками и собаками, но больше всего любит людей. Она каждую ночь приходит к своему временному хозяину и спит рядышком, свернувшись клубочком.





А еще Ласочка умеет работать за ноутбуком и ловить искусственных мышек. Этой милой малышке нужен настоящий дом!





Телефон: +375 25 986 33 85 (Ирина)

Тимошенька

Это чудо пяти дней от роду нашли под машиной, замерзающего без мамы-кошки. Тимошка был весь в блошках и весил всего 113 граммов.





Волонтер обработала его от паразитов, выкормила малыша из соски заменителем кошачьего молока. Через две недели котеныш открыл глазки, начал есть детский кошачий паштет. Вместо кошки он лежит на теплой грелке, замотанной мохеровым шарфом.

Тимка уже окреп и покрупнел — весит 405 граммов, учится самостоятельно кушать, ходить в лоток. Умеет громко требовать питание!





Через неделю Тимоша готов к переезду в новый дом — звоните и договаривайтесь.

Телефон: +375 25 986 33 85 (Ирина)