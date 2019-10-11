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День Воли: платить или не платить?

12.10.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 октября Минский горсуд рассмотрит апелляционную жалобу организаторов Дня Воли-2019 года.

Суд Московского района Минска оштрафовал организаторов Дня Воли:Юрия Губаревича, Ольги Ковальковой, Николая Козлова и Игоря Борисова, – на  $4000 за “услуги” милиции 24 марта 2019 года.



Организаторы акции оспаривают выставленный им счет за оказание услуг по охране общественного правопорядка во время празднования Дня Воли в Киевском сквере 24 марта 2019 года.

24 марта в Минске прошел санкционированный День Воли, во время которого неизвестные похитили Дмитрия Дашкевича (причем на глазах у беременной жены и малолетних детей) и Виталия Рымашевского, которого через 10 минут отпустили. Этот факт стал одной из причин, по которым организаторы отказались оплачивать услуги милиции за недобросовестное исполнение своих обязанностей.


2 апреля заявители передали в ГУВД Мингорисполкома письменную претензию о расторжении договора.

Накануне заявители акции: Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Игорь Борисов и Николай Козлов – получили из УВД Центрального района Минска протоколы о совершении административного правонарушения по арт. 23.34 ч 2 (Нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия), что влечет наложение штрафа от 20 до 40 базовых единиц, либо административный арест.
 
Теги: Минск
 
 
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21 октября Минский горсуд рассмотрит апелляционную жалобу организаторов Дня Воли-2019 года.
 
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