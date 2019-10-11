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Искал незапертые двери и выносил имущество из квартир. Вора задержали в Минске

12.10.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.

36-летнего мужчину, который ходил по подъездам многоэтажек, искал незапертые двери и выносил имущество из квартир, совместными усилиями задержали сотрудники Департамента охраны и Ленинского РУВД.

Злоумышленника поймали с поличным, когда он выходил из очередной квартиры с женской сумочкой. 


Выяснилось, что минчанин уже давно подозревался в подобных квартирных кражах.

По данным оперативников, задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям в областных центрах. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

Известно, что 36-летний житель столицы был неоднократно судим за кражи и недавно вышел из мест лишения свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.
 
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