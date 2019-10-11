ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня, 12 октября - Покровская родительская суббота. Что принято делать в этот день

12.10.2019 08:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Покровская родительская суббота отмечается верующими 12 октября. Что принято делать в этот день, а что категорически запрещается, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Что такое родительская суббота

Накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают почивших родных и близких. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении их душ, а в некоторых регионах принято навещать их могилы.



Накануне родительской субботы в храмах служат Великую панихиду, называемую греческим словом «парастас», затем утром — Заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. В церкви в родительскую субботу прихожане подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их душ в загробном мире. Церковные служители напоминают, что посещение кладбища в этот день необязательно, поскольку умершим важнее молитва за них, чем посещение могилы.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Что нужно делать в родительскую субботу

В этот день готовят поминальные обеды — скромные, но рассчитанные на всю семью, включая умерших родственников (для них на стол ставят отдельные приборы). Кроме того, подают ритуальное блюдо — кутью (пшеничную кашу с изюмом, орехами и медом), — которое символизирует веру в вечную жизнь и воскресение.

Что нельзя делать в родительскую субботу

По народным традициям, в этот день не рекомендуют заниматься физическим трудом, однако домашние хлопоты, если они не мешают молитве или посещению храма, допустимы.

Также в родительскую субботу не стоит злоупотреблять алкоголем и сквернословить.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покровская родительская суббота отмечается верующими 12 октября. Что принято делать в этот день, а что категорически запрещается, узнала корреспондент агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первую в мире платежную карту из золота выпустили в Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика