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Побывал на могиле дяди

12.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Олег Макарьев, заместитель начальника управления ПАО «Газпром», что находится в Санкт-Петербурге, долгое время искал могилу своего родного дяди Владимира Тимофеева и нашёл ее в Новых Вайханах. 7 октября вместе со своими белорусскими коллегами и друзьями мужчина возложил цветы на братскую могилу, почтил память погибшего солдата и прикрепил именную табличку своего погибшего родственника на мемориал.

Побывал на могиле дяди

На снимке: Олег Макарьев возлагает цветы на воинском захоронении в д. Новые Вайханы.

Трагичные отголоски войны до сих пор тревожат души людей. Но даже по прошествии стольких лет, кто-то находит могилы своих погибших родственников, друзей, чтобы поклониться им и поблагодарить за мирное небо над головой.

  — Я искал дядю через интернет довольно долго, поиски результатов не давали. Но данные периодически обновляются, и вот в этом году как-то случайно нашёл нужную информацию на сайте. А потом обратился к своим знакомым из Беларуси, чтобы они отыскали сельский совет и могилу дяди. Собственно, так и получилось. Здесь на нашу просьбу сразу же откликнулись, — рассказывает племянник убитого красноармейца.

  Неудивительно, что отыскать могилу погибшего солдата оказалось нелегко. Директор Городокского краеведческого музея Тамара Иванова, рассказала, что в 1953 г. происходило перезахоронение погибших в д. Новые Вайханы из 22 близлежащих деревень. Вероятно, что в то же время были перенесены и останки красноармейца Владимира Тимофеева, а отсутствие его имени на мемориале можно объяснить суматохой послевоенного времени или несоответствием в списках погибших. Главное, что сейчас имя погибшего солдата увековечено.

  Олег Васильевич услышал историю своего дяди, который был призван на службу в Ставропольском крае и воевал в составе 23-го гвардейского кавалерийского полка, что располагался северо-восточнее восточной окраины д. Щербаки.

  Олег Васильевич привёз на могилу дяди землю из его родного села Московское Ставропольского края. Также он принял участие в международной акции «Во славу общей Победы», совершив забор земли из братского захоронения.

  Символично, что в день, когда ещё одно имя появилось на мемориале в д. Новые Вайханы, выпал первый снег, который символизирует чистоту, ведь жертва каждого погибшего солдата не напрасна, пока его помнят и уважают ныне живущие.

Юлия РУДЯКОВА.

 
 
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Олег Макарьев, заместитель начальника управления ПАО «Газпром», что находится в Санкт-Петербурге, долгое время искал могилу своего родного дяди Владимира...
 
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