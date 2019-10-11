Согревайте ваши души, господа

Источник материала: Газета Авангард





Если вам показалось, что в названии есть ошибка, то это не так. Речь пойдет именно про души, но никак не про уши. Впрочем, и последние в наступающее буквально нам на пятки холодное время года заслуживают внимания. Не вдаваясь в подробности, ушки наши, как любая часть тела, нуждаются в заботе. Особенно в межсезонье. Шапочка, берет, косыночка, платочек или любой другой головной убор (панамка и кепка, конечно же, исключение) с большой долей вероятности уберегут вас от порывов ветра, капелек дождя и других капризов природы. Все предельно просто и незамысловато.

А что же души? Казалось бы, в ответе на этот вопрос должен быть заложен глубинный смысл и результаты фундаментальных исследований философов мира всего. Конечно же, их без внимания оставлять нельзя, но… Все гораздо проще: душа требует тепла и внимания. Порой достаточно обычного комплимента для того, чтобы человека окрылить, вселить веру в себя, заставить поверить в свои силы. А иногда достаточно дать выговориться, выслушать. Даже банальное общение, и по телефону в том числе, греет нашу душу, заставляет ее просыпаться, действовать, одним словом – жить. Замечали, какими становятся глаза родителей только потому, что у нас, детей, все хорошо? Это радуется душа. Видели восторг на лице бабушки, которой предложили помочь подняться по лестнице? Это удивляется душа. Обращали внимание, как мы ведем себя в пору затяжных дождей и сырой погоды на улице? Это слышит душа.

А как часто мы ее слышим, согреваем вниманием, заботой, укутываем теплым пледом и усаживаем около камина? Ответ на этот вопрос каждый даст сам. Остается лишь добавить, что пара теплых слов холодной осенью согревает лучше, чем чай с молоком.

Галина ХАЦУЛЕВА, главный редактор

Фото из открытых источников