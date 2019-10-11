На кемпере по Европе. Еда в машине, удобства - на улице, Хорватия - за окном

Источник материала: Tut.by

Трое приятелей решили объехать все Балканы — и сделали это за 20 дней. Бюджет для путешествия был небольшой — примерно по тысяче евро на человека. Поэтому был выбран единственно верный вариант поездки: у одного из парней был собственный кемпер Volkswagen T4 California. Он стал на 20 дней отелем и рестораном для путешественников. Своим опытом парни решили поделиться с AUTO.TUT.BY. И сегодня мы узнаем, как с минимальными затратами добраться до Хорватии, по пути попробовав пиццу в Италии.

В экипаже кемпера — три человека. Саша, маркетолог службы такси из Бреста, его приятель Антон и Виктор, владелец кемпера и фудтрака из Гродно.



Стартовали из Белостока, потому что там владелец кемпера проводил небольшой ремонт машины перед путешествием

— Изначально мы собирались в поездку с Антоном, планировали ночевать в хостелах или даже брать с собой палатки. В последний момент Антон вспомнил, что у его друга есть такой вот большой микроавтобус — кемпер. Позвонили Виктору. Оказалось, он сам собирался в Грузию ехать в путешествие. Подумал, прикинул — и согласился ехать по нашему маршруту. Буквально за неделю-две мы все решили, — рассказывает Александр.

Путешествие было рассчитано на 18−20 дней при скромном бюджете в 1000 евро на человека. Сюда входило все — продукты, дороги, топливо. Самую большую экономию давал, конечно, кемпер. Он был и отелем, и рестораном.

«Закупы» в Белостоке и рулька в Брно

— Стартовали мы из Белостока. Виктор, владелец кемпера, отдал там машину в ремонт. В нашем «домике» делали подвеску, профилактику печке, еще кое-какие работы. Путь все же предстоял неблизкий — около 7 тысяч км. Автомобиль — Volkswagen T4 с жилым отсеком. У него высокая крыша, четыре спальных места. Есть небольшой холодильник, плита и раковина. То есть можно запастить продуктами и готовить прямо в машине. Но ни душа, ни туалета внутри, конечно, нет. Крыша у него не подъемная, а в виде высокой надстройки — в салоне можно стоять в полный рост.

До Белостока Саша и Антон добирались на поезде. На границе пассажиров долго и нудно досматривали, всех заставили выйти с вещами, потрошили каждую сумку. И это был, пожалуй, первый и последний неприятный момент в путешествии.

— В Белостоке мы, как истиные белорусы, отправились «на закупы». Бюджет не предполагал частого посещения ресторанов, да и в самостоятельной готовке есть своя романтика. Макароны, крупы, консервы, вода, дорожная мелочевка — все это было закуплено в гипермаркете Белостока.

После этого компания проехала через Польшу без остановок, не считая пары заправок. После въезда в Чехию взяли курс на Брно. Цель — попробовать настоящую чешскую рульку (вепрево колено, как ее называют местные) и пиво. На границе была куплена виньетка — плата за пользование дорогами. Минимальный срок — 10 дней, обошлась в 12 евро.



Вепрево колено и пиво — это то, что обязательно нужно попробовать в Чехии

— В Брно возник первый вопрос с парковкой. Понятно, что в центре городов она везде платная либо просто не найти места. Поэтому в Брно мы просто остановились возле какого-то госучреждения, где были припаркованы, видимо, машины служащих. Пошли гулять по городу, предварительно выяснив в игре «камень-ножницы-бумага», кто будет за рулем. В поисковике нашли лучшее заведение Брно и пошли туда на рульку и пиво.

Проездом по Австрии и музей мотоциклов в Словении



Первые вечерние посиделки прошли уже в Австрии

Долгой остановки в Брно не планировалось. Из Чехии было рукой подать до Австрии. поэтому и первую ночевку запланировали именно там. Дороги отличные, так что до Австрии доехали быстро. Виньетка на 10 дней езды стоит 9,20 евро. Придорожный сервис в Австрии развит прекрасно. Есть отличные оборудованные парковки с туалетом, душем, колонками для воды, столиками. Там можно перекусить, привести себя в порядок и просто немного отдохнуть. На таких парковках останавливаются все — и фуры, и автобусы, и леговые машины. Пользование душевой кабиной стоит 2 евро за 10 минут с горячей водой или 20 минут с холодной.

— В Вену решили не заезжать, потому что все уже там были. Единственное, мы вспомнили, что нам нужно купить какой-то минимальный набор инструментов, хотя бы гаечные ключи и думали купить щетки генератора. Начали гуглить магазины. Нашли, поехали, купили. За гаечный ключ, который бы в Беларуси стоил 2−3 рубля, мы отдали в Австрии 12 евро. Это была первая серьезная покупка.



Завтрак на парковке — это не слишком романтично, но удобно и быстро

Утром на паркинге прямо в машине приготовили завтрак. Все же в этом отношении кемпер очень удобная штука. Прекрасно отдохнувшие, приятели поехали дальше, в Словению, по направлению к Любляне. По дороге увидели указатель, который гласил, что совсем недалеко находится музей мотоциклов.



С владельцем музея (он в центре и усатый) познакомились и нашли много общих тем

— А так как все мы любители еще и двухколесной техники, то дальнейшее решение даже не обсуждалось — едем смотреть. Тем более жесткой привязки к маршруту у нас не было. Выбирали направление, а там — по наитию или подсказкам местных. Что интересно посмотреть — туда и едем. В итоге с трассы мы свернули в небольшой городок Вранско. Удивительное место.























Музей оказался частным — во дворе стоял большой двухэтажный амбар, там и располагался музей. К нам вышел колоритный мужчина — одет по-деревенски, с пышными усами. На английском объяснили ему, что хотели бы попасть в музей. Экспозиция оказалась очень обширной — много старинной техники, мотоциклы родом из начала 20 века. Всего, наверное, 200 или 300 экспонатов. Вход в музей стоил 8 евро с человека. Окруженный горами, тихий и уютный Вранско нам очень понравился.

















Александр признался, что словенцы не понимали белорусов совсем. Ни польский, ни белорусский, ни русский не помогали наладить разговор. Так что спасал только английский. Хотя поначалу казалось, что словенский близок к русскому языку.

Любляну пропустили — навигатор показал огромные пробки, а задерживаться не хотелось. Поэтому просто пересекли город по окраине, в центр не заезжали — ночевать в Словении в планы не входило — путь лежал в Хорватию.

— Но в самый последний момент мы чуть поменяли наши планы. Здесь ведь совсем недалеко до Италии. Решили сгонять в Триест, который расположен прямо возле границы. Дорога туда была впечатляющей и сложной для машины. На перевале впервые на спуске разогнались километров до 120 км/ч. До этого — 90−100 максимум. Серпантин там такой, что местами было откровенно страшно. Крутые подъемы, спуски, по краям — обрывы. Машина ехала едва ли не на пределе возможностей. Да и довольно хилого дизельного мотора 2,4 литра едва хватало, чтобы взбираться на подъемы. На спусках боялись перегреть тормоза. Но как-то до Триеста в итоге добрались. Наша цель была проста — попробовать настоящей итальянской пиццы. Машину удалось припарковать едва ли не в центре города, рядом с автовокзалом.



На гей-парад посмотрели, но участия не принимали

Компания прогулялась по городу, который оказался очень красивый, а на главной площади попала на… гей-парад, который проходил в это время. Поиски аутентичной пиццерии с помощью местных не увенчались успехом. По-ангийски в Италии мало кто говорит. Поэтому воспользовались точкой с бесплатным интернетом, чтобы поискать что-то подходящее. Выбрали кафе с отличными отзывами и прекрасными видами.



В Триесте удалось припарковаться в самом центе, на автовокзале

— Очередная ночевка у нас планировалась в Хорватии, так что в Триесте мы не задержались. Но там произошел один забавный эпизод. Виктор, который переживал за машину, отправился на парковку, а мы с Антоном пошли в супермаркет — купленные в Польше продукты уже заканчивались. К тому же хотели закупиться итальянским сыром. На выходе из магазина мы встретили девушку-туристку с большим рюкзаком. Она стояла с табличкой, на которой было написано название какого-то городка. Мы с ней разговорились, она спросила, есть ли у нас ночлег — подумала, что мы местные. Сказали, что нет, еще немного пообщались и расстались.

Но уже потом, когда все собрались возле машины, парни решили, что туристке надо помочь — подвезти ее, если вдруг по пути. Поехали к тому самому магазину, встретили ее снова. Девушка оказалась француженкой, путешествует автостопом. И через пару дней у нее был вылет из Албании. Ребята предложили ей поехать с ними в Хорватию, но она отказалась. Не потому что испугалась, а просто планировала уже отдохнуть и остаться в Триесте. На том и расстались, традиционно обменявшись профилями в Фейсбуке.

— На границе Италии и Хорватии нас остановили. Хорватия входит в Евросоюз, но не входит в Шенген, но по многократной шенгенской визе туда можно въезжать и находиться. А вот с однократной национальной — нельзя. Поэтому граница есть. Нас отогнали в сторону, таможенник с нами немного пообщался. Мы ему рассказали о нашем маршруте, путешествии и и планах. В итоге нас вообще не досматривали и даже подсказали, куда заехать и где остановиться. Очень приятное и душевное отношение.

Балканский рубеж. Приключения в Хорватии





— В Хорватию мы приехали уже очень поздно, в городок Нови-Винодолски. Где-то припарковались и тут же завалились спать — очень были уставшие. И только утром, проснувшись, поняли, что остановились буквально в трех шагах от моря. Начали готовить завтрак, думали искупаться, но в то утро дул очень сильный ветер. Но ощущения все равно потрясающие. Утро, ты просыпаешься, буквально у ног плещется море. А ты сидишь на стульчике возле машины и завтракаешь. Такие моменты бесценны. После завтрака мы собрались и решили двигаться дальше, вдоль побережья, в небольшой городок Задар.

— По дороге из Нови-Винодолски в Задар мы поняли, что пропустили одно из обязательных для посещения мест — Плитвицкие озера. Возвращаться было уже далеко и затратно, поэтому поехали дальше, как запланировали.

По пути компания покупала у местных фрукты, сыр, оливковое масло. Расплачивались везде евро. Заправки выбирали просто — смотрели, где стоит много фур. Значит там и цена нормальная, и качество топлива хорошее.



Масло, фрукты, сыр — все покупали домашнее, у уличных торговцев

К этому времени путешественники уже поняли, как им действовать в городах. Обычно парковки там платные днем, и бесплатные вечером или по выходным. В будние с 19.00 или 21.00 и до 7.00 утра можно стоять бесплатно. Днем парковка стоит 1−2 евро в час.

В Задаре обязателен к посещению морской орган. Это уникальное соооружение, которое издает звуки, похожие на органную музыку, за счет движения волн. Чем сильнее волны, тем громче звук. Очень советуем посетить, если будете в Хорватии.



Морской орган не может сыграть мелодию, но чем больше волны — тем громче звук

— А вот уже по дороге из Задара в город Сплит была другая достопримечательность — не менее знаменитые водопады заповедника Крка. Мы ночью поехали к этим водопадам. Там есть оборудованные места для кемпингов, где можно подключиться к розетке и воде, но мы остановились на бесплатной стоянке. Сидим, ужинаем, и тут буквально в паре метров от нас откуда-то вышла лиса. Постояла, посмотрела. Но пока я доставал телефон, она убежала.

















К водопадам ведет асфальтированный спуск, по которому курсируют автобусы. Поездка на человека стоит 30 евро. Это показалось путешественникам довольно дорогим удовольствием. Но посмотреть водопады хотелось.

— Мы, как говорится, осмотрелись на местности, произвели рекогносцировку и заметили, что метрах в ста от входа есть очень крутой спуск. Оделись, взяли воду и совершили спуск чуть ли не по отвесной стене. Там искупались в водопаде, а обратно вернулись просто — стали в очередь со всеми туристами и поднялись наверх на автобусе. Бесплатно.





В Сплит компания хотела попасть, потому что там снимался один из эпизодов сериала «Игра престолов». Как не побывать в таком месте? Сплит — это довольно крупный курортный город. Здесь удалось найти бесплатную парковку, хоть и далековато от центра. Оставили машину, и пошли гулять по старому городу. Нашли ту самую площадь, на которую выходила Дайнерис, купили сувениры.

— На набережной продаются туры на острова Хорватии. Экскурсия стоит в среднем 30 евро на человека. Но экскурсии нас не интересовали. Мы начали узнавать, как туда попасть на своей машине или без нее, но чем-то вроде общественного транспорта — паромом. Нашли. Паром стоил всего 4 евро на человека. Можно сплавать на остров Брач. Мы побежали к машине, схватили самые необходимые вещи, включая спальники и палатку, которые брали с собой. В планах было остаться на острове на ночевку. Бежим на паром, покупаем билеты и отходим. Отдышались, и за час добрались до острова. Погуляли немного, зашли в магазин за продуктами для легкого ужина. Ночевать решили прямо на пляже, в палатке. Несмотря на то, что сезон уже закончился, на пляже были лежаки. Сначала мы пытались поставит палатку, но из-за сильного ветра это плохо получалось. Тогда решили, что просто уляжемся на лежаках в спальных мешках. Подтащили еще несколько лежаков, соорудили что-то вроде ограды и прекрасно выспались. Проснулись — светит солнце, мы на пляже, в спальниках, людей нет. Кайф! В это утро мы впервые искупались в море.



Ради таких рассветов стоит путешествовать

— С другой стороны острова есть знаменитый пляж Золотой рог, который в зависимости от течения меняет свою форму. Пляж очень красивый, а вода там невероятно чистая. Людей было немного. Узнали, что там же рядом есть нудистский пляж. Там есть знак, который запрещает фотосъемку и нахождение в одежде. Сходили, полежали. Я лично чувствовал себя несколько смущенно, — вспоминает Александр.

К вечеру компания снова села на автобус, приехала в Супетар, села на паром и вернулась к машине.

Следующая точка путешествия — городок Макарска. Это популярное туристическое место, обязательное в посещению. Дорога к этому городку ведет через тоннель длиной около 6 км. Называется он Свети Рок и дарит настоящее волшебство.

— И мы это волшество увидели своими глазами. Дело в том, что тоннель является своеобразной границей между двумя климатическими поясами. Разница температур на въезде и выезде может доходить до 7−10 градусов. Так и получилось. Когда мы подъезжали к тоннелю, бортовой термометр показывал 19 градусов тепла, а на выезде стало 25−26. Невероятно! — делится впечатлениями Александр.

В Макарска удалось найти местечко рядом с морем. Оказалось, в этом курортном городе отдыхает много поляков. Белорусы познакомились с большой компанией, рассказали про свое путешествие, пообщались. Было здорово. После прогулки по городу пошли в свой кемпер спать.



И снова завтрак в потрясающем месте

— Утром Витя, как обычно, проснулся раньше нас, сел за руль и поехал, пока мы с Антоном досыпали. Ехали по какому-то серпантину в направлении Боснии и Герцеговины, и решили остановиться, чтобы умыться, позавтракать. Припарковались в небольшом кармане на серпантине, а под нами — огромный обрыв, метров 400−500 отвесной стены. В отдалении бегают горные козлы. В этом месте мы приготовили завтрак и поели, наслаждаясь видами моря и гор. Рядом с нами остановилась польская пара на мотоциклах. Они приехали в Хорватию на машине с прицепом, оставили ее и по стране ездили уже на мотоциклах.



Пара из Польши приехала в Хорватию на машине, но по стране путешествует на мотоцикле

Дальнейший путь белорусов лежал в Боснию и Герцеговину — об этом мы расскажем в следующем материале.