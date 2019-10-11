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На пожаре в Кличевском районе погибли хозяин дома и двое гостей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 октября около десяти вечера в деревне Леневка Кличевского района произошёл пожар в частном доме.
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Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе случился пожар в городском посёлке Шумилино.
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Новости Беларуси. 11 октября около десяти вечера в деревне Леневка Кличевского района произошёл пожар в частном доме. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне...
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