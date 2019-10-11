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Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком
Источник материала: СТВ
Случалось ли с вами такое, что при виде чего-либо возникало твёрдое и уверенное желание «ХОЧУ!», за которым следовало «замолчи и возьми мои деньги»? Если да, то мы вас очень понимаем. Хитрые люди постоянно придумывают что-нибудь, чтобы получить эквивалент золота банкнотами. И, стоит признать, некоторые из них преуспевают.
Недавно в японском аквариуме Каюкан в Осаке появились игрушки в виде пухленьких довольных тюленят. Разве можно перед ними устоять? Только посмотрите на них!
Вот ещё несколько весьма удачных попыток вызвать бурю положительных эмоций при виде творения рук человеческих.
Реактивный Енот
Ждун
Упоротый лис
Ъуъ
Кстати, некоторое время назад мы говорили об атрибутике по мстителям.
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Случалось ли с вами такое, что при виде чего-либо возникало твёрдое и уверенное желание «ХОЧУ!», за которым следовало «замолчи и возьми мои деньги»? Если да, то мы...
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