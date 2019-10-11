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Не плюй в чужую АЭС…

12.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Не плюй в чужую АЭС…

4 октября в Житомире Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со своим коллегой Владимиром Зеленским. Главы двух государств обсудили ракетостроение и альтернативные варианты поставок нефти. Подытоживая встречу Владимир Зеленский подчеркнул, что в международных отношениях между Украиной и Беларусью будут незыблемыми главные приоритеты, среди которых сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Де факто, украинский президент анонсировал покупку электроэнергии у Беларуси, которую будут производить на строящейся Белорусской атомной электростанции. Белорусская сторона уже назвала именно этот рынок сбыта весьма перспективным. Так, заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в интервью БЕЛТА отметил, что у Минэнерго уже есть договорённости на поставки белорусской электроэнергии после поставки БелАЭС. Он заявил, что по тем межсистемным связям, которые есть в том числе и с Украиной, экспорт электроэнергии возможен.
-Если будут контракты с хорошей перспективой, эти связи можно расширять», — сказал Михаил Михадюк. – «Думаю, с вводом атомной электростанции наш экспортный потенциал возрастет и технически, и экономически», — подчеркнул он. Группа экспертов отмечает, что экспорт электроэнергии в Украину, именно в существующих условиях, как нельзя кстати. Из энергобаланса соседней страны к концу 2020 года будут выведены два блока Хмельницкой АЭС, что повлечёт недостачу примерно 10 процентов свободной энергии «Энергоатома», предназначенных для свободной продажи. Этот шаг в свою очередь взвинтит цены на электроэнергию для украинской промышленности, которая сейчас намного выше среднеевропейской.
К слову, в ГПО «Белэнерго» подтвердили, что компания заключила контракт с газопоставляющей компанией «Нафтогаз Украины» и в рамках контракта проведены тестовые поставки электроэнергии в Украину.
Реальные поставки могут начаться уже начиная с 2020 года. Как отметил директор департамента по ядерной энергетике Минэнерго Василий Полюхович, конкретная дата пуска станции будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки. “Мы не гонимся за сроками физпуска. Безопасность – в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было мы не можем. Для нас безопасность прежде всего”, – подчеркнул он. Подтвердили это убеждение и эксперты МАГАТЭ, которые в нынешнем году в процессе трёхнедельной миссии проверяли готовность станции к запуску и убедились в высокой безопасности БелАЭС. Всего в миссии приняло участие 15 экспертов из восьми стран. Причем доступ на все площадки станции, как и к документам, у иностранных специалистов был неограничен. Специалисты неоднократно отмечали, что Беларусь ответственно подходит к возведению такого рода объекта и больше всего заботится о безопасности БелАЭС.
Литовская же сторона упорно, в истеричной манере, пытается выдать желаемое за действительное. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Беларусь “немедленно реализовать” международные стандарты безопасности на БелАЭС, сообщила пресс-служба литовского лидера. Науседа подчеркнул, что поднимает этот вопрос на всех двусторонних встречах с главами стран ЕС.
Теперь же Литва работает над созданием международной коалиции против Белорусской АЭС, строящейся в районе Островца. Для этого под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса была проведена “энергетическая конференция”, которая явно имела политический контекст. Очевидно, что Литовская сторона от своих партнёров из ЕС получила приказ постоянно педалировать ситуацию вокруг строительства БелАЭС.
А вот соседняя Латвия явно не желает исполнять роль «собаки на сене». Правительство этой страны уже приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на Белорусской АЭС. Президент Литвы Гитанас Науседа с сожалением отметил, что латвийское правительство приняло это решение, не дождавшись окончания консультаций с Министерством энергетики Литвы.
-Вильнюс понимает целесообразность импорта электроэнергии в том числе и из Беларуси, однако сделать такое заявление политически очень сложно, -отметил в беседе с журналистами эксперт Института энергетики и финансов РФ Сергей Кондратьев. Официально подтвердил это мнение даже и экс-министр энергетики Литвы Арвидас Семокас, который заявил, что его страна попросту не сможет избежать покупки электричества с БелАЭС.
Сожалеть, и, причём, горько, Гитанасу Науседе придётся ещё не раз. Вместо того, чтобы дальновидно налаживать отношения с Беларусью, литовская сторона бездарно готова расстаться с колоссальными средствами, исполняя чью-то прихоть. Плюющий в колодец непременно будет из него пить. Простые и понятные законы жизни никто не отменял. Примут ли это наши соседи? Покажет время.
Виктор Фролов

Фото 1prof.by

 
 
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