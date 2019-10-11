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Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

12.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

В Вороново груженые машины из сельхозпредприятий «Элит-Агро Больтиники», экспериментальных баз «Октябрь» и «Погородно» начали прибывать уже к 8 часам. На продажу привезли картофель, зерно пшеницы, тритикале, ячменя и кукурузы. Более широкий ассортимент продукции представили «элитовцы»: помимо зерна и «второго хлеба» продавали еще и мед в ведерках весом 1,4кг за 14 рублей 30 копеек, сахар — 1,40 рубля, муку в/с за 5 кг — 6 рублей, рис за 0,7 кг — 1,45 , макароны 0,9 кг — 1,35, подсолнечное масло 0,8 кг — 2 рубля.


Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

 

 


Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

Выстроилась очередь и за зеркальным карпом из «Октября» по 4 рубля за килограмм. Все желающие могли бесплатно согреться горяченькой ушицей по погородненскому рецепту.   


Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

Цены за 1 кг зерна и картофеля у всех сельхозпроизводителей были одинаковые: 50 и 30 копеек соответственно. Кстати, цена одного килограмма картофеля, которым торговал Вороновский филиал, была на одну копейку дешевле, чем у сельхозпредприятий. А вот в вороновском «Евроопте» цены на 1 кг «второго хлеба» «кусаются» — по 59 и 69 копеек.  

 Свою продукцию привезли и фермерские хозяйства. Эдмунд Сакович, например, продемонстрировал картофелину весом в 1 килограмм. Этот немецкий сорт «королева Анна» фермер посадил в нынешнем году и очень доволен урожайностью — 600 центнеров с гектара.


Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

— А вообще, урожайность овощей в этом году хуже прошлогоднего, — замечает фермер. — Чтобы спасти урожай от засухи, постоянно поливали…  Поэтому и цены, подсчитав все затраты, такие установили: капуста и морковь по 60 копеек, столовая свекла — 50. Фирменный отборный лук, который хорошо сохраняется вплоть до мая, — по 80 копеек за килограмм.


Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

Под веселые, льющиеся из динамиков музыку и песни, горожане деловито торговались с продавцами. Покупали и грузили на велосипеды и легковые автомобили мешки с зерном и картофелем, сетки с капустой, морковью и луком… Охотно раскупались и саженцы плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников.


Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)
Сегодня в Вороново и Радуни прошли сельскохозяйственные ярмарки (Фото)

 

В такой же атмосфере прошла ярмарка и в Радуни, где сельхозпродукцию продавали сельхозорганизации «Мисевичи», «Больтишки»», «Гирки» и «Дотишки».

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО. 

 
 
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В Вороново груженые машины из сельхозпредприятий «Элит-Агро Больтиники», экспериментальных баз «Октябрь» и «Погородно» начали прибывать уже к 8 часам. На продажу...
 
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