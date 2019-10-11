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«Вы наполняете искусство материальным и духовным содержанием» — Александр Лукашенко поздравил работников культуры

12.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Вы наполняете искусство материальным и духовным содержанием» — Александр Лукашенко поздравил работников культуры

За многовековую историю в стране сформировано неповторимое и богатое культурное наследие

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за многовековую историю в стране сформировано неповторимое и богатое культурное наследие. «Именно оно объединяет всех нас, наполняет сердца любовью к родной стародавней и величественной земле», — говорится в поздравлении.

«Бережно сохраняя национальное достояние, сегодня вы продолжаете наполнять отечественное искусство материальным и духовным содержанием. Каждый из вас вносит большой вклад в воспитание новых поколений белорусов, которые гордятся своей самобытностью, — подчеркнул Президент. — Благодаря вашему таланту, вдохновению, опыту и знаниям каждый год сокровищница национальной культуры обогащается превосходными премьерами, интересными художественными произведениями, яркими победами на международных фестивалях и конкурсах, шедеврами, достойными нашего времени».

Александр Лукашенко убежден, что и в дальнейшем при содействии работников культуры в Беларуси будет воспитываться талантливая молодежь и продолжится формирование позитивного имиджа страны за рубежом.

https://www.belta.by/

 
 
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За многовековую историю в стране сформировано неповторимое и богатое культурное наследие Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление...
 
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