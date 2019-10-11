«Показал мне технику ведения боя, которой я не владел». Видео тренировки Емельяненко и Сигала

Источник материала: Tut.by

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с известным голливудским актером и мастером единоборств Стивеном Сигалом. Видео со встречи российский боец опубликовал на своей странице в Instagram.

«Стивен Сигал показал мне технику ведения боя, которой я раньше не владел!» — написал российский боец.

Сигал и Емельяненко поприветствовали друг друга. Затем актер, являющийся также обладателем 7-го дана в айкидо, показал несколько приемов. Через некоторое время он и Емельяненко провели часть занятия вместе.

«Я смотрел раньше бои Александра. Могу сказать, что сейчас он в отличной форме. Мы будем тренироваться вместе, и я хотел бы в дальнейшем участвовать в его подготовке», — сказал Сигал.

29 ноября Емельяненко проведет бой с Михаилом Кокляевым по правилам бокса.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года, спустя два года МИД России назначил его своим спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. В августе 2018 года актер зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Подмосковье.