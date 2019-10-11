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Человек труда. Нина Пахомова, кассир КСУП «Губичи»

12.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Трудовой стаж Нины Пахомовой в КСУП «Губичи» более 50 лет. За полвека многое изменилось, но любовь к профессии, чувство ответственности и уважение среди коллег остались прежними.

Человек труда. Нина Пахомова, кассир КСУП «Губичи»

– Я коренная губичанка. Родилась и выросла на этой земле, здесь создала свою семью, поэтому даже в мыслях не представляла, что когда-нибудь покину родной уголок, – рассказывает наша героиня. – А любовь к земле, видимо, я впитала с молоком матери, которая всю жизнь работала в полеводческой бригаде. Правда, на выбор моей будущей профессии некоторым образом повлиял отец: он был заготовителем в райзаге. Я частенько помогала ему делать подсчеты, с интересом вникая в тонкости его работы. И если изначально видела себя продавцом, то уже в старших классах стала склоняться к профессии бухгалтера. Окончив десятилетку, у меня появилась возможность устроиться на работу в местное хозяйство. Я и сегодня с особым трепетом вспоминаю тот день, когда была принята на работу бухгалтером по начислению заработной платы в колхоз имени Энгельса (ныне КСУП «Губичи»). И благодарна Марии Шереметовой, которая в то время была главным бухгалтером хозяйства. Она многому меня научила. Именно ей я обязана своим становлением. После двух лет работы заочно поступила в Гомельский сельскохозяйственный техникум, где выучилась на бухгалтера. Около пяти лет трудилась в отделе кадров, а с 1977 года и по сей день работаю кассиром.

За 50 лет в сельхозпредприятии Нина Анатольевна снискала уважение и почет среди коллег и руководства. Она всегда с ответственностью относилась к своему делу, а иначе и быть не могло. Внимательность, скрупулезность – без этих качеств кассиру не обойтись, ведь любые денежные операции – ответственный процесс. По признанию женщины, сейчас, в век компьютеризации, работать легче, но человеческого фактора никто не отменял, поэтому с документацией нужно быть предельно внимательным. Свою работу она знает от «а» до «я», за полвека наработав огромный опыт, которым с удовольствием делится с коллегами.

Нина Пахомова считает себя состоявшимся в жизни человеком. В свои 70 лет она по-прежнему востребована на работе и может трудиться на благо родного хозяйства. Вместе с супругом воспитала двоих сыновей, есть замечательная внучка, подарившая двух правнуков. Рядом с ней находится и мама, ей уже 92 года. Так что скучать женщине некогда. А дома ее ждет хозяйство, за которым нужен уход. Отдушину она находит в цветах, в которых летом буквально утопает ее дом. А в нынешнем году подворье Нины Михайловны было признано лучшим в конкурсе по благоустройству.

– Я счастливый человек, –говорит Нина Анатольевна. – Со мной рядом мои близкие люди, у меня есть возможность им помогать, есть желание трудиться и любимая работа. Все это дает мне силы, а значит, еще многое мне по плечу.

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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Трудовой стаж Нины Пахомовой в КСУП «Губичи» более 50 лет. За полвека многое изменилось, но любовь к профессии, чувство ответственности и уважение среди...
 
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