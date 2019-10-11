Портал «Мой город» обновился и получил название «Мая рэспублiка»

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси существенно обновился интерфейс портала «Мой горад», который позволяет гражданам узнавать об основных изменениях в работе ЖКХ в конкретных домах, а также сообщать о проблемах. Теперь портал называется «Мая рэспублiка».

Помимо дизайна, произошел ряд изменений в работе портала. В частности, как пояснили в Центре информационных технологий, теперь пользователь сможет оставлять заявки с помощью мобильного устройства и, зарегистрировав свой адрес, получать уведомления. Вся информация об отключениях будет отражаться на карте района, города или всей республики.

Среди новшеств портала – единая информационная система с контакт-центрами 115 по всей стране. При этом учетные данные тех, кто ранее зарегистрировался на портале «Мой горад», остаются прежними.

Кроме того, пользователь может добавить до пяти избранных адресов, по которым будут поступать уведомления об отключениях жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрена возможность направлять заявку с привязкой к точке на карте и конкретному адресу жилого дома. Информация о приостановлении оказания ЖКУ визуализируется на карте Беларуси. В открытом доступе есть данные ЖКХ по стране.

Напомним, портал городского хозяйства «Мой горад» начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м – во всех районных и областных центрах республики. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома были созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115 вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.