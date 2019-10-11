Ехавшая на красный свет Mitsubishi сбила перебегавшую дорогу девочку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 октября около восьми утра в Гродно девочка перебегала дорогу и попала под машину.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 53-летняя водитель Mitsubishi двигалась по улице Суворова в направлении кольца на красный свет. В это время по пешеходному переходу проезжую часть перебегала 7-летняя девочка.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Увидев ребёнка, водитель попыталась остановить машину, но всё равно задела пешехода. Пострадавшая получила ушибы мягких тканей и ссадины. Ребёнок был доставлен в больницу.

По факту аварии ведётся проверка.

На неделе в Минске на пешеходном переходе такси сбило женщину.