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Ехавшая на красный свет Mitsubishi сбила перебегавшую дорогу девочку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 октября около восьми утра в Гродно девочка перебегала дорогу и попала под машину.
Как
Увидев ребёнка, водитель попыталась остановить машину, но всё равно задела пешехода. Пострадавшая получила ушибы мягких тканей и ссадины. Ребёнок был доставлен в больницу.
По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Минске на пешеходном переходе такси сбило женщину.
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Новости Беларуси. 11 октября около восьми утра в Гродно девочка перебегала дорогу и попала под машину. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 53-летняя...
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