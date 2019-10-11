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«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания

12.10.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 12 октября 11 лет назад обвенчались Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. На странице актрисы было опубликовано поздравление супругам.

«От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком», – говорится в публикации.

«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

По словам авторов поздравления, они уверены, что пара сможет преодолеть все невзгоды, поскольку взаимные чувства Заворотнюк и Чернышёва служат подтверждением существования настоящей любви.

«Поэтому сегодня – за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!», – добавили друзья и близкие супругов.

«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Пожелания сопровождаются счастливыми фотографиями того особенного дня.

«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Кстати, несколько месяцев назад Анастасия впервые показала свою младшую дочь.

Посмотреть фотографию можно здесь.  

Люди в материале: Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
 
 
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Новости России. 12 октября 11 лет назад обвенчались Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. На странице актрисы было опубликовано поздравление супругам. «От всей...
 
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