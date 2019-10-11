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В Клейниках отключили горячее водоснабжение, сначала на день, потом на три
12.10.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Добрый день! В агрогородке Клейники, с численностью населения почти 2000 человек горячее водоснабжение есть только в пятницу и субботу. И это в наше цивилизованное время. Но если раньше это действительно было так, то в последние полгода даже в указанные дни дождаться горячей воды можно не всегда!
Последней каплей стал вот такой фокус от нашего ЖКХ.
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Добрый день! В агрогородке Клейники, с численностью населения почти 2000 человек горячее водоснабжение есть только в пятницу и субботу. И это в наше цивилизованное...
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