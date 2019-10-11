В Клейниках отключили горячее водоснабжение, сначала на день, потом на три

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день! В агрогородке Клейники, с численностью населения почти 2000 человек горячее водоснабжение есть только в пятницу и субботу. И это в наше цивилизованное время. Но если раньше это действительно было так, то в последние полгода даже в указанные дни дождаться горячей воды можно не всегда!





Последней каплей стал вот такой фокус от нашего ЖКХ.







Как говориться: лёгким движением руки....







Почти у всех жителей уже давно стоят бойлеры и за электроэнергию мы платим очень большие суммы! Это тоже не очень радует.