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В Клейниках отключили горячее водоснабжение, сначала на день, потом на три

12.10.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день! В агрогородке Клейники, с численностью населения почти 2000 человек горячее водоснабжение есть только в пятницу и субботу. И это в наше цивилизованное время. Но если раньше это действительно было так, то в последние полгода даже в указанные дни дождаться горячей воды можно не всегда!

В Клейниках отключили горячее водоснабжение, сначала на день, потом на три

Последней каплей стал вот такой фокус от нашего ЖКХ.

В Клейниках отключили горячее водоснабжение, сначала на день, потом на три


Как говориться: лёгким движением руки....

В Клейниках отключили горячее водоснабжение, сначала на день, потом на три


Почти у всех жителей уже давно стоят бойлеры и за электроэнергию мы платим очень большие суммы! Это тоже не очень радует.

 
 
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  Добрый день! В агрогородке Клейники, с численностью населения почти 2000 человек горячее водоснабжение есть только в пятницу и субботу. И это в наше цивилизованное...
 
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