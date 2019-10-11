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Белоруска Екатерина Ковалева завоевала «бронзу» Чемпионата мира по боксу

12.10.2019 13:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Екатерина Ковалева завоевала «бронзу» Чемпионата мира по боксу
Фото из открытых источников

В российском Улан-Удэ проходит Чемпионат мира по боксу среди женщин. Белорусскую сборную представляют шесть спортсменок. Пятеро из них закончили свои выступления уже после стартового боя, однако без наград наша команда все же не осталась.

Белоруска Екатерина Ковалева завоевала «бронзу» Чемпионата мира по боксу Виктория Кебикова завоевала первую в истории белорусского бокса медаль ЧМ

Екатерина Ковалева в весовой категории свыше 81 кг стала «бронзовым» призером мирового первенства. Наша спортсменка вышла в полуфинал, чем обеспечила себе медаль Чемпионата мира. Побороться за награду более высокого достоинства белоруска не смогла, уступив американке Дэниэль Перкинс.

Примечательно, что для белорусской спортсменки, ранее выигравшей два Чемпионата мира по кикбоксингу, мировое первенство по боксу стало первым в карьере.

Напомним, на прошлом женском мировом форуме в Нью-Дели (Индия) белоруски также завоевали «бронзу». Третье место заняла Виктория Кебикова.

 
 
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Спортсменка начала заниматься боксом профессионально год назад. До этого девушка успешно выступала в кикбоксинге.
 
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