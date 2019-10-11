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Кениец Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа. Но его рекорд не засчитают

12.10.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) менее чем за два часа.


Фото: Reuters

12 октября на соревнованиях в Вене 34-летний кениец финишировал с результатом один час 59 минут 40,2 секунды.

Однако этот результат не будет засчитан как официальный рекорд, поскольку марафон проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В мае 2017 года Кипчоге в рамках рекламного забега Nike уже попытался пробежать марафон менее чем за два часа — но тогда его результат составил два часа 25 секунд. Достижение тоже не засчитали.

Кипчоге — олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, многократный призер чемпионатов мира в беге на средние дистанции.

Ему принадлежит действующий мировой рекорд на марафонской дистанции. В сентябре 2018 года кениец пробежал Берлинский марафон за два часа, одну минуту и 39 секунд.

 
 
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Кипчоге - олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, многократный призер чемпионатов мира в беге на средние дистанции.
 
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