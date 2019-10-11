На выборах в парламент Беларуси аккредитованы более 200 наблюдателей СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 200 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборах в парламент Беларуси, передает РИА «Новости» .

«Уже более 200 наблюдателей аккредитованы со стороны Исполкома СНГ – это наблюдатели Содружества Независимых Государств. Миссия активно работает с начала сентября. И 12 наблюдателей от ОБСЕ», – сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

По словам Ермошиной, ЦИК при проведении выборов учитывает предложения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Так, при формировании избирательных комиссий действует рейтинговый конкурсный принцип, когда на заседаниях местных органов власти присутствуют наблюдатели от тех партий и объединений, которые выдвинули своих кандидатов.

«Этого нет в законе. Это все – рекомендации Центральной комиссии, основанные на рекомендациях ОБСЕ», – уточнила Ермошина.

Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси назначены на 17 ноября. Предполагается, что участвовать в мониторинге выборов будут около 400 наблюдателей от Содружества, а также 430 представителей БДИПЧ ОБСЕ.