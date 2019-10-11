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На выборах в парламент Беларуси аккредитованы более 200 наблюдателей СНГ
12.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 200 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборах в парламент Беларуси, передает
По словам Ермошиной, ЦИК при проведении выборов учитывает предложения Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Так, при формировании избирательных комиссий действует рейтинговый конкурсный принцип, когда на заседаниях местных органов власти присутствуют наблюдатели от тех партий и объединений, которые выдвинули своих кандидатов.
Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси назначены на 17 ноября. Предполагается, что участвовать в мониторинге выборов будут около 400 наблюдателей от Содружества, а также 430 представителей БДИПЧ ОБСЕ.
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Ожидается, что участвовать в мониторинге выборов будут около 400 наблюдателей от Содружества, а также 430 представителей ОБСЕ.
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