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Три человека погибли в пожаре в Кличевском районе
12.10.2019 13:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belta.by
На пожаре в Кличевском районе Могилевской области погибли три человека. Как обычно предполагаемой причиной является неосторожное обращение с сигаретой при курении.
Как сообщает
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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На пожаре в Кличевском районе Могилевской области погибли три человека. Как обычно предполагаемой причиной является неосторожное обращение с сигаретой при...
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