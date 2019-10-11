Три человека погибли в пожаре в Кличевском районе

Источник материала: Ежедневник



фото: belta.by

На пожаре в Кличевском районе Могилевской области погибли три человека. Как обычно предполагаемой причиной является неосторожное обращение с сигаретой при курении.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, сообщение о пожаре поступило вечером 11 октября, в 22 часа 18 минут. Горел частный жилой дом в деревне Леневка. В результате пожара погиб нигде не работающий хозяин дома (1977 года рождения), а также его гости - жители деревни Ореховка, тоже неработающие (1973 и 1977 года рождения). Огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.