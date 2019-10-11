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Гомельская таможня предотвратила незаконный ввоз в Беларусь арбузов и пшеницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни задержали три партии незаконно перемещаемых арбузов и пшеницы.
Как
Проверка показала, что продукция перемещалась без фитосанитарных сертификатов. Общая стоимость перевозимого товара составила более 12,5 тысяч белорусских рублей.
Начаты административные процессы.
Несколькими месяцами ранее Гродненская таможня задержала BMW X5.
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Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни задержали три партии незаконно перемещаемых арбузов и пшеницы. Как сообщает Гомельская таможня, во время...
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