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Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

12.10.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Труженики, чей вклад самый весомый в общебелорусский каравай, сегодня, 12 октября, празднуют «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полей Минской области только зерна собрали 1,8 млн тонн. С учетом кукурузы речь идет о 2-миллионном намолоте. Это на треть больше, чем в 2018 году.

Все те, благодаря кому собран такой богатый урожай – гости областного фестиваля-ярмарки в Борисове. Его участникам приветствие направил Президент.

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Аграрии, чей самоотверженный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны, – настоящие герои нашего времени. Убежден, что и в дальнейшем любовь к родной земле, преданность профессии и ответственное отношение к делу помогут вам сохранить высокие позиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годом будут только богаче.

На областные «Дожинки» пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества пройдут на «Борисов-Арене». На вечер здесь запланирован большой концерт и награждение лучших участников жатвы.

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Труженики, чей вклад самый весомый в общебелорусский каравай, сегодня, 12 октября, празднуют «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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