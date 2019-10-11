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Девочка отказалась решать математическую задачу и заставила родителей гордиться собой

12.10.2019 13:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как думаете, способны ли 10-летние дети активно отстаивать своё мнение? Несомненно. Вот и младшеклассница не стала решать одну из задач по математике, поскольку это противоречило её жизненной позиции.

Как сообщает Daily Mirror, когда Ритм Пачеко закончила с домашней работой, мама девочки захотела взглянуть, насколько хорошо дочка справилась. Дойдя до математики, Наоми увидела, что ребёнок не захотел решать одну из задач. Условия следующие:

«Таблица справа показывает вес трёх учениц четвёртого класса. Насколько Изабель тяжелее самой лёгкой ученицы?».

Девочка отказалась решать математическую задачу и заставила родителей гордиться собой
Фото: today.com / Naomi Pacheco

Ритм посчитала задачу грубой и отказалась решать её. Вместо этого девочка аргументировала своё нежелание отвечать на вопрос.

«Что! Это оскорбительно! Извините, я не буду это решать, это грубо», – написала школьница.

Достойный поступок. Старшеклассница поддержала мальчика в первый школьный день

Наоми не стала наказывать дочку. Вместо этого женщина похвалила девочку за её твёрдую позицию. После разговора с мамой Ритм написала чуть более подробное объяснение своей учительнице.

«Я не хочу быть грубой, но думаю, что математическая задача была не очень хорошей, потому что она оценивает людей по их весу», – говорится в письме.

Девочка отказалась решать математическую задачу и заставила родителей гордиться собой
Фото: today.com / Naomi Pacheco

Преподавательница с пониманием отнеслась к чувствам ребёнка, но, будучи педагогом, не смогла удержаться и исправила орфографические и пунктуационные ошибки в письме юной ученицы. Кроме того, девочка всё-таки написала решение задачи до того, как поняла возмутительность вопроса.

Несколько недель назад мы рассказывали о другом весёлом случае, связанном с младшеклассницами.

Девочка вернулась домой после первого школьного дня и рассмешила маму своим видом – подробнее здесь.

Люди в материале: Ритм Пачеко, Наоми Пачеко
 
 
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Как думаете, способны ли 10-летние дети активно отстаивать своё мнение? Несомненно. Вот и младшеклассница не стала решать одну из задач по математике, поскольку это...
 
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