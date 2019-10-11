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Девочка отказалась решать математическую задачу и заставила родителей гордиться собой
Источник материала: СТВ
Как думаете, способны ли 10-летние дети активно отстаивать своё мнение? Несомненно. Вот и младшеклассница не стала решать одну из задач по математике, поскольку это противоречило её жизненной позиции.
Как
«Таблица справа показывает вес трёх учениц четвёртого класса. Насколько Изабель тяжелее самой лёгкой ученицы?».
Ритм посчитала задачу грубой и отказалась решать её. Вместо этого девочка аргументировала своё нежелание отвечать на вопрос.
«Что! Это оскорбительно! Извините, я не буду это решать, это грубо», – написала школьница.
Наоми не стала наказывать дочку. Вместо этого женщина похвалила девочку за её твёрдую позицию. После разговора с мамой Ритм написала чуть более подробное объяснение своей учительнице.
«Я не хочу быть грубой, но думаю, что математическая задача была не очень хорошей, потому что она оценивает людей по их весу», – говорится в письме.
Преподавательница с пониманием отнеслась к чувствам ребёнка, но, будучи педагогом, не смогла удержаться и исправила орфографические и пунктуационные ошибки в письме юной ученицы. Кроме того, девочка всё-таки написала решение задачи до того, как поняла возмутительность вопроса.
Несколько недель назад мы рассказывали о другом весёлом случае, связанном с младшеклассницами.
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Как думаете, способны ли 10-летние дети активно отстаивать своё мнение? Несомненно. Вот и младшеклассница не стала решать одну из задач по математике, поскольку это...
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