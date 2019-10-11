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В Минске открыли студенческое общежитие, построенное китайцами
12.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поднебесная стройка. В Минске открыли здание студенческого общежития, которое возвела китайская строительная компания, передает телеканал «МИР 24».
Оно расположено в районе студенческой деревни, жить там будут студенты Национального технического университета. 2019 год в Китае объявлен Годом белорусского образования. Кроме того, между Минском и Пекином заключено соглашение о технико-экономической помощи.
В честь открытия нового здания установили памятную табличку и посадили «Дерево дружбы».
В начале следующего года строители приступят к возведению в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного класса по китайским стандартам и на китайские деньги.
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Оно расположено в районе студенческой деревни, жить там будут студенты Национального технического университета.
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