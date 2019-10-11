В Минске открыли студенческое общежитие, построенное китайцами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поднебесная стройка. В Минске открыли здание студенческого общежития, которое возвела китайская строительная компания, передает телеканал «МИР 24».

Оно расположено в районе студенческой деревни, жить там будут студенты Национального технического университета. 2019 год в Китае объявлен Годом белорусского образования. Кроме того, между Минском и Пекином заключено соглашение о технико-экономической помощи.

«Мы предложили построить – они построили. Здесь даже мебель и техника из КНР. На самом высоком уровне есть договоренность о сотрудничестве. Тем более Беларусь входит в проект «Один пояс – один путь», находится на его перекрестье. У нас развиваются отношения и в социальном, и в гуманитарном плане», – рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

В честь открытия нового здания установили памятную табличку и посадили «Дерево дружбы».

«Скоро здесь поселятся около ста студентов. В этом общежитии будут жить не только белорусские и китайские студенты, но и студенты из других стран», – отметил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

В начале следующего года строители приступят к возведению в Минске Национального футбольного стадиона и бассейна международного класса по китайским стандартам и на китайские деньги.