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Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

12.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

Сегодня на базе холдинга «Бабруйскае жыцце» прошел практикум веб-редакторов. Главной темой встречи стала конкурентоспособность региональных СМИ на современном медиарынке. В наш город приехали гости из Осиповичского, Глусского, Кировского, Кличевского, Славгородского районов, а также Могилева и Минска.

 

В век информационных технологий все большую популярность набирают новостные ресурсы в сети. И главная задача для региональных СМИ — оставаться актуальными и востребованными. А значит идти в ногу со временем. Участники практикума в формате открытого диалога обменялись опытом работы в интернет-пространстве и поделились секретами профессионального мастерства.

На встрече обсуждались возможности, которые сегодня предлагают социальные сети в качестве инструментов для продвижения продукции средств массовой информации. Это те ресурсы, которые позволяют выжить в конкурентной среде. К ним, в частности, относится создание аккаунтов или тематических групп того или иного СМИ, что способствует расширению аудитории.

Еще одной темой встречи стали медиатренды. Региональные СМИ должны не только адаптироваться к реалиям цифрового мира, но и полноценно использовать все возможности, предлагаемые новыми технологиями.

К слову, сегодня медиахолдинг «Бабруйскае жыцце» активно использует интернет-ресурсы для того, чтобы быть ближе к своим читателямслушателям и телезрителям.

Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

www.bobrlife.bу

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сегодня на базе холдинга «Бабруйскае жыцце» прошел практикум веб-редакторов. Главной темой встречи стала конкурентоспособность региональных СМИ на...
 
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