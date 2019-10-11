Идти в ногу со временем. В Бобруйске обсудили развитие региональных СМИ

В век информационных технологий все большую популярность набирают новостные ресурсы в сети. И главная задача для региональных СМИ — оставаться актуальными и востребованными. А значит идти в ногу со временем. Участники практикума в формате открытого диалога обменялись опытом работы в интернет-пространстве и поделились секретами профессионального мастерства.

На встрече обсуждались возможности, которые сегодня предлагают социальные сети в качестве инструментов для продвижения продукции средств массовой информации. Это те ресурсы, которые позволяют выжить в конкурентной среде. К ним, в частности, относится создание аккаунтов или тематических групп того или иного СМИ, что способствует расширению аудитории.

Еще одной темой встречи стали медиатренды. Региональные СМИ должны не только адаптироваться к реалиям цифрового мира, но и полноценно использовать все возможности, предлагаемые новыми технологиями.

К слову, сегодня медиахолдинг «Бабруйскае жыцце» активно использует интернет-ресурсы для того, чтобы быть ближе к своим читателям , слушателям и телезрителям .















