Бюро Lumma прокачает мотор самой мощной версии кроссовера BMW X7

Источник материала: Tut.by

Тюнинг-ателье Lumma Design с большим энтузиазмом берется за доработку моделей «большой немецкой тройки» — Audi , Mercedes и BMW. Теперь внимание специалистов компании из немецкого Винтерлингена привлек большой SUV BMW, причем в топовой версии M50i .





Серийный вариант этого кроссовера и без того впечатляет мощностью — отдача 4,4-литрового V8 составляет 530 лошадиных сил, но в Lumma обещают настроить мотор примерно на 680 сил! Сотрудники ателье уверяют, что прибавки в 150 «лошадок» смогут добиться лишь «перепрошивкой» блока управления двигателем и установкой новой выпускной системы. Динамические характеристики прокачанного X7 M50i в бюро не раскрывают, но стандартный вариант на размен первой «сотни» тратит паспортные 4,7 секунды.





Для флагманского баварского «паркетника» подготовлен и пакет внешних доработок. Он включает иные бамперы, изготовленный из карбона новый капот с вентиляционными отверстиями, углепластиковый задний спойлер, диффузор, расширители колесных арок и комплект оригинальных 24-дюймовых дисков с разноразмерными шинами на передней и задней осях. Предусмотрены и различные варианты перешивки салона, которые клиенты вольны выбирать на свой вкус.





Полностью готовый комплект тюнинга для X7 M50i компания обещает показать в середине следующего года.