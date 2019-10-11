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«Мой адрес – Московский район»: как и кого в Бресте чествовали и награждали

12.10.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стало доброй традицией совмещать праздничную программу с расширенной ярмаркой по продаже сельскохозяйственной продукции. 12 октября 2019 года на площадке у здания филиала РУП «Белгосстрах» состоялся праздник «Мой адрес – Московский район».

«Мой адрес – Московский район»: как и кого в Бресте чествовали и награждали

С приветственным словом и словами благодарности за помощь и содействие в подготовке и участие в мероприятиях, посвященных 1000-летию Бреста к жителям района обратился глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич. За добросовестный труд и ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района были награждены достойные представители ОАО «Савушкин продукт», УЗ «Брестская центральная поликлиника», отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Московского района г.Бреста, ТРЦ «Экватор», ОАО «Продтовары», СООО «Перфект», филиала ЗАО «Юнифуд» по Брестской области (АЛМИ), ГУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле», ПКУП «Коммунальник», ГУО «Средняя школа №7 и №26 г. Бреста», УО «Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения»; КУПСП «Брестжилстрой», родитель-воспитатель детского дома семейного типа. Председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь» Владимир Вениаминович Боровенко вручил награждаемым подарочные сертификаты.

«Мой адрес – Московский район»: как и кого в Бресте чествовали и награждали

Глава администрации подвел итоги районного смотра-конкурса по благоустройству, наградил победителей конкурса почетными дипломами и денежными премиями.

«Мой адрес – Московский район»: как и кого в Бресте чествовали и награждали

Особым дипломом за значительный вклад в развитие архитектурно-пространственной среды парка Мира и благоустройство территорий Московского района г.Бреста отмечено ОАО «Савушкин продукт», генеральный директор Савчиц Александр Васильевич.

«Мой адрес – Московский район»: как и кого в Бресте чествовали и награждали

Победителями смотра-конкурса стали:

среди промышленных предприятий и организаций:

первое место – открытое акционерное общество «Брестский чулочный комбинат» (директор Жевнерович Сергей Александрович);

второе место – торгово-развлекательный центр «ЭКВАТОР» (управляющий Шукайло Светлана Ивановна);

третье место – коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» (директор Голенчук Владимир Алексеевич);

среди бюджетных организаций:

первое место – государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Бреста» (директор Богданович Маргарита Николаевна);

второе место – государственное учреждение образования «Средняя школа № 15 г.Бреста» (директор Рощина Людмила Васильевна);

третье место - учреждение здравоохранения «Брестская центральная городская больница» (главный врач Величко Олег Иванович);

среди домов многоэтажного жилищного фонда:

в номинации «Лучший дом»:

первое место – товарищество собственников «Мой дом-110», ул.Московская, дом №311 (председатель Кукченко Марина Александровна);

второе место – жилищно-потребительский кооператив № 219, ул. Гродненская, дом № 37 (председатель Хромова Мария Семёновна);

третье место – дом ветеранов, ул. Гродненская, дом № 6, жилищно-эксплуатационная служба № 7 ЖРЭУ (представитель жильцов дома Балокар Галина Степановна);

в номинации «Лучший двор»:

первое место – государственный многоквартирный жилой дом ул. Московская, 334, жилищно-эксплуатационная служба № 7 ЖРЭУ (представитель жильцов дома Иванченко Николай Григорьевич);

второе место – жилищно-потребительский кооператив № 186, ул. Вульковская дом №№ 73,75,77 (председатель Радионов Александр Петрович);

третье место – товарищество собственников «Морозова, 25», ул. Морозова, дом № 25 (председатель Синчук Ольга Дмитриевна);

среди индивидуальных застройщиков:

первое место – ул. Старожитная, дом № 36/2 (Якимук Татьяна Леонидовна.

 
Теги: Брест
 
 
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  Стало доброй традицией совмещать праздничную программу с расширенной ярмаркой по продаже сельскохозяйственной продукции. 12 октября 2019 года на площадке у...
 
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