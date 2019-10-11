Строительство вольера для оленей в идёт Дивинском лесу

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже известно, что Кобринский лесхоз занимается строительством вольера для разведения благородных оленей. Вольер будет размещен в районе агрогородка Дивин. О том, как выглядит место строительства, что уже сделано, а что еще планируется рассказывает и показывает очевидец — Юлия Пивоварова в новой публикации kobrincity.by.





В одном из лесных кварталов Дивинского лесничества полным ходом идёт строительство вольера для оленей.

Первые изменения на этом участке я заметила ещё в самом начале марта, когда отправилась на маршрут к так называемому «пастуховскому дому» (когда-то здесь пасли крупный рогатый скот и даже остатки жердей от изгороди ещё сохранились).

Зияющая пустота окон, где даже рамы кто-то вырвал, теперь была заколочена, а к чердаку приставлена лестница. Над домом и лесом кружили вОроны, и даже один орлан-белохвост сидел поотдаль на одиноком дереве в поле. Подойдя поближе, я увидела торчащие из сухой травы копыта, а потом и саму половину туши коровы.

Оказывается, таким образом пытались приманить волков, которые вроде бы появлялись в районе Хабович. Не знаю, как волки, а для воронов угощение было в самый раз. Когда немного потеплело, около «пастуховского дома» было не пройти из-за специфического запаха разлагающейся туши.





Скоро появились и свежеспиленные брёвна, а ближе к лету оранжевой краской из баллончика был отмечен по периметру участок леса, который начинался за прудом, проходил по границе сосновых насаждений вдоль Омылынского рва и сворачивал вправо, к грабовому островку, а оттуда поворачивал к дороге, ведущей от охотничьей вышки к полям.

Именно посреди грабовых деревьев весной я любовалась краснокнижными хохлаткой полой и зубянкой клубненосной. А ещё там росла миниатюрная адокса мускусная, селезёночник, купена и другие первоцветы.

Летом на небольших полянках привлекал пчёл и бабочек короставник, а цветок с удивительным названием солнцецвет или по-другому нежник заменял солнце даже в пасмурный день своими золотистыми лепестками. По-том ему в помощь расцветал коровяк, и лес словно светился от ярких красок.









Так прошло лето. Я ходила через этот участок к заказнику «Дивин-Великий лес» поворачивая сразу за старым дубом. Вообще-то дубов там растёт два, правда с началом строительства вольера один дуб остался на свободе и рядом с ним появился самодельный стол с чурбачками вместо стульев, а другой внутри, за высоким дощатым забором.









Оленей планируется закупить и поместить на передержку в новый вольер. Примерно через полгода их выпустят на волю, и животные начнут осваивать лес, размножаться и учиться выживать самостоятельно на новом месте жительства, тем более, как говорят охотники, благородные олени не уживаются рядом с лосями.





А пока энтузиасты-строители вольера из-за довольно-таки большого объёма работ немного не укладываются в сроки, им на помощь придут другие лесничества Кобринского района.









Строительство в сентябре велось в основном по субботам, теперь так называемая норма по сто пятьдесят метров будет разделена по лесничествам и дело пойдёт быстрее, чтобы уложиться в срок.









На помощь людям приходит и техника. Трактором со специальным буром в земле словно просверливают ямки для сосновых столбов, дальше в дело идут доски, штакетник, поддоны. На высоте прибивать их сложнее, для этого были сделаны аккуратные лесенки из деревянных брусков.

Хотелось бы, если получится, понаблюдать за самим процессом переселения оленей в наш лес и написать об этом подробнее. А пока остаётся ждать окончания строительства вольера.