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Смотрите, как сегодня на ярмарке в Бресте торговали и праздновали

12.10.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 12 октября 2019 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоиялся праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции.

Смотрите, как сегодня на ярмарке в Бресте торговали и праздновали

Смотрите, как сегодня на ярмарке в Бресте торговали и праздновали

Смотрите, как сегодня на ярмарке в Бресте торговали и праздновали

Программой праздника предусмотрено чествование представителей предприятий и организаций района, добросовестным трудом и высоким профессионализмом вносящих ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района.

 
 
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  В субботу, 12 октября 2019 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоиялся праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже...
 
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