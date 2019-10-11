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Смотрите, как сегодня на ярмарке в Бресте торговали и праздновали
12.10.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 12 октября 2019 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоиялся праздник «
Программой праздника предусмотрено чествование представителей предприятий и организаций района, добросовестным трудом и высоким профессионализмом вносящих ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Московского района.
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В субботу, 12 октября 2019 года, на площадке у здания «Белгосстраха» (ул. Московская, 273) состоиялся праздник «Мой адрес – Московский район» и ярмарка по продаже...
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