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«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

12.10.2019 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 октября на берегу Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

Эта своеобразная спортивная эстафета в марафоне недели матери, которая проходит в нашей стране в преддверии самого Дня матери. Тысяча участников вышли на дистанции от 500 метров до 15 километров. Самые маленькие из них, посвящая свои победы самым дорогим, работали в тандеме с отцами, которые бежали с локомотивом – коляской. Впрочем, вдохновленные светлым лозунгом «Бегу за маму», в кросс пускались целыми семьями.

«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

«Бегу за маму». На берегу Цнянского водохранилища в Минске провели забег ко Дню матери

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 октября на берегу Цнянского водохранилища в Минске любители кроссов устроили забег за мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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