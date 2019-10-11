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75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

12.10.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 75 молодых елей посадили 12 октября на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

Такая экологическая акция проходит под эгидой Минприроды в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Свой вклад в озеленение страны внесут все работники природоохранного ведомства, а это более 3 тысяч человек.

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Эта акция проходит прежде всего для того, чтобы вовлечь как можно больше нашего населения, чтобы обустроить двор, улицу, микрорайон, район и в целом нашу страну.

Зеленые города в прямом смысле этого слова – это очень экологично, это прежде всего чистый атмосферный воздух. Поэтому мы всячески стараемся сделать то, чтобы с нашей высокой урбанизацией люди и в городах могли прикоснуться к природе.

Марафон по озеленению продлится до ноября. Планируется посадить около 30 тысяч берез, лип и елей. Кстати, присоединиться к акции может каждый. Она будет проходить по субботам в каждом регионе.

75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»

Люди в материале: Андрей Худык
 
 
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Новости Беларуси. 75 молодых елей посадили 12 октября на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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