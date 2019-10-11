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75 молодых елей посадили на территории мемориального комплекса «Тростенец»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 75 молодых елей посадили 12 октября на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая экологическая акция проходит под эгидой Минприроды в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Свой вклад в озеленение страны внесут все работники природоохранного ведомства, а это более 3 тысяч человек.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Зеленые города в прямом смысле этого слова – это очень экологично, это прежде всего чистый атмосферный воздух. Поэтому мы всячески стараемся сделать то, чтобы с нашей высокой урбанизацией люди и в городах могли прикоснуться к природе.
Марафон по озеленению продлится до ноября. Планируется посадить около 30 тысяч берез, лип и елей. Кстати, присоединиться к акции может каждый. Она будет проходить по субботам в каждом регионе.
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Новости Беларуси. 75 молодых елей посадили 12 октября на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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