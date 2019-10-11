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В Волковыске устанавливаются обстоятельства смерти 63-летней женщины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть»
Изъяты следы и объекты для проведения исследований. Выясняются детали случившегося.
Летом 2019 года в Вороновском районе в результате получения травмы погиб мужчина.
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Новости Беларуси. 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины. Как сообщает Следственный комитет, информация о происшествии в...
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