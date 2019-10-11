|
Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса.
Яна Шипко, корреспондент:
Какие секреты семейного счастья, рассказывают сами участники.
Семья Никитиных, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гомельская область):
Просто читать нравоучения и говорить пустые слова – ничего не будет. А мы хотим, чтобы в нашей стране как можно больше людей занимались спортом. Своим же примером увлекаем их за собой.
Семья Качура, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гродненская область):
Будем рассказывать про нашу семью, как она создавалась, чем мы увлекаемся, чем занимаемся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса. С...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)