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Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

12.10.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

С подробностями мероприятия – корреспондент Яна Шипко.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Яна Шипко, корреспондент:
Участники уже закончили представлять свои визитки. Семьи стараются передать на сцене свое тепло. Удивляли самыми разными номерами, песнями и танцами, с оригинальными трактовками и костюмами.

Какие секреты семейного счастья, рассказывают сами участники.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Семья Никитиных, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гомельская область):
Наш социальный проект будет связан со спортом, потому что наши дети, две пары двойняшек, занимаются профессионально спортом.

Просто читать нравоучения и говорить пустые слова – ничего не будет. А мы хотим, чтобы в нашей стране как можно больше людей занимались спортом. Своим же примером увлекаем их за собой.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Семья Качура, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гродненская область):
Ожидаем приключения. Много семей, все нарядные, красивые.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Будем рассказывать про нашу семью, как она создавалась, чем мы увлекаемся, чем занимаемся.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Подробности семейного конкурса – в видеоматериале.

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса. С...
 
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