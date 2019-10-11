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Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

12.10.2019 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета открылось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Оно построено за счет безвозмездной технической помощи Китая. Новоселье справили более тысячи студентов. Каждый блок оснащен бытовой техникой, на этажах есть комнаты самоподготовки и зоны отдыха.

Общежитие БНТУ завершило комплекс Студенческой деревни. Сейчас в ней есть все необходимое для молодежи: спортивный комплекс, филиал поликлиники, психологический центр и столовые.

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Чтобы создать более благоприятные условия для проживания наших студентов, мы сейчас прорабатываем вопрос строительства как минимум еще 3-4 общежитий. Во-первых, нам нужно общежитие для Университета физической культуры, нам нужно общежитие для БГУИР построить. Еще два общежития, если будет получаться, будем планировать строить для других вузов города Минска, которые активно занимаются экспортом образовательных услуг.

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Это общежитие – скромный подарок китайского народа белорусскому народу. Нашей молодежи интересно учиться в Республике Беларусь.

Напомним, сейчас в Гродно строится еще два общежития для студентов. Одно – для медицинского университета – будет сдано в 2019 году, а в 2020-м запланировано открытие общежития для университета имени Янки Купалы.

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Люди в материале: Игорь Карпенко, Цуй Цимин
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета открылось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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