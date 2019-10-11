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Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета открылось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно построено за счет безвозмездной технической помощи Китая. Новоселье справили более тысячи студентов. Каждый блок оснащен бытовой техникой, на этажах есть комнаты самоподготовки и зоны отдыха.
Общежитие БНТУ завершило комплекс Студенческой деревни. Сейчас в ней есть все необходимое для молодежи: спортивный комплекс, филиал поликлиники, психологический центр и столовые.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Напомним, сейчас в Гродно строится еще два общежития для студентов. Одно – для медицинского университета – будет сдано в 2019 году, а в 2020-м запланировано открытие общежития для университета имени Янки Купалы.
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Новости Беларуси. Новое общежитие для студентов Белорусского национального технического университета открылось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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