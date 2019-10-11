В Америке «Ламборгини» распечатали на 3D-принтере — и машина ездит!

Источник материала: KYKY

Чтобы купить даже самую дешевую модель «Ламборгини Авентадор» (Lamborghini Aventador), придется потратить от 400 тысяч долларов. Но американец придумал вариант побюджетнее. Он распечатал этот автомобиль на 3D-принтере, по просьбе 11-летнего сына, который катался на такой же модели в видеоигре. СМИ уже называют мужчину «самым крутым отцом в мире».

Стерлинг Бакус (так зовут отца) принял вызов и приступил к работе над проектом сразу после «цифрового заезда» на «Ламборгини» в игре Forza Horizon 3 его сына Ксандера. Несложно догадаться, что Стерлинг хорошо понимает физику, знаком с вычислениями, конструкциями и техникой. Это правда: Бакус-старший — главный научный сотрудник компании из Колорадо, которая занимается лазерной физикой.

Американец с бюджетом в 20 тысяч долларов подошел к задаче серьезно. Кроме шасси, коробки передач, двигателя и кое-каких элементов, весь корпус он создал при помощи 3D-принтера и термопласта. Даже фары и вентиляционные отверстия распечатал в 3D. Основным материалом стало углеродное волокно, которые не плавится на солнце. Каркас — из металла.

Очевидно, «Ламборгини Авентадор» еще не завершен. Но зато прямо сейчас выглядит, как апокалиптическая боевая машина. Физик собирается показывать спорткар в рамках школьной программы STEAM, чтобы привлечь молодежь к точным наукам. А в интервью австралийскому журналу Which Car Стерлинг сказал: «Нам предстоит долгий путь в отделке автомобиля. Мы переживали как взлеты, так и падения, но путешествие доставило массу удовольствий!»