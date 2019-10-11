В Пинском районе мужчина самостоятельно «продлил» действие медсправки

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Пинском районе. Мужчина решил заменить водительское удостоверение и подал все необходимые документы в МРЭО ГАИ.

Однако у сотрудника регистрационного отделения при визуальном осмотре возникли сомнения в подлинности медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами. Как рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна КОТОК, в содержание первоначальной записи «2014» в графе «Дата выдачи справки» внесены изменения в знак «4» путем дорисовки штрихов, образующих цифру «9».

Позже мужчина признался, что медицинскую комиссию в этом году он действительно не проходил. По его словам, он был занят, поэтому и решил самостоятельно «продлить» срок действия имеющейся справки. Теперь действиям жителя Пинского района будет дана правовая оценка.