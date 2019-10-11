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«Выпил 1,5 литра кваса». В Гродно инспекторы задержали таксиста с 1,8 промилле
Источник материала: Tut.by
В Гродно инспекторы задержали нетрезвого водителя такси. Об этом
В милицию поступило сообщение о том, что на заказ на улицу Врублевского приехала Skoda, водитель которой предположительно пьян. Сотрудники ГАИ разыскали и остановили автомобиль.
В ходе беседы с таксистом инспекторы поняли, что он пьян. Это подтвердило и медицинское освидетельствование — 1,8 промилле алкоголя.
На водителя Skoda составили административный протокол. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф. В протоколе опроса мужчина указал, что накануне выпил 1,5 литра кваса.
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Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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