«Выпил 1,5 литра кваса». В Гродно инспекторы задержали таксиста с 1,8 промилле

Источник материала: Tut.by

В Гродно инспекторы задержали нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в областной ГАИ.

В милицию поступило сообщение о том, что на заказ на улицу Врублевского приехала Skoda, водитель которой предположительно пьян. Сотрудники ГАИ разыскали и остановили автомобиль.

В ходе беседы с таксистом инспекторы поняли, что он пьян. Это подтвердило и медицинское освидетельствование — 1,8 промилле алкоголя.

На водителя Skoda составили административный протокол. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф. В протоколе опроса мужчина указал, что накануне выпил 1,5 литра кваса.