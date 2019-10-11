ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Выпил 1,5 литра кваса». В Гродно инспекторы задержали таксиста с 1,8 промилле

12.10.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно инспекторы задержали нетрезвого водителя такси. Об этом сообщили в областной ГАИ.

В милицию поступило сообщение о том, что на заказ на улицу Врублевского приехала Skoda, водитель которой предположительно пьян. Сотрудники ГАИ разыскали и остановили автомобиль.

В ходе беседы с таксистом инспекторы поняли, что он пьян. Это подтвердило и медицинское освидетельствование — 1,8 промилле алкоголя.

На водителя Skoda составили административный протокол. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф. В протоколе опроса мужчина указал, что накануне выпил 1,5 литра кваса.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
 
Новости дня
Новости разные
 
11 детей, 25 внуков и 9 правнуков – история матери-героини из Горецкого района. Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика