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Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

12.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

Елена Александровна курирует сферу экономики, однако большинство поступивших сегодня вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства. На прямую линию обратилось около 40 человек, половина из них жители областного центра.

Среди вопросов, которые поднимали гродненцы, также преобладали коммунальные. Отопление включено во всех жилых домах Гродно, но батареи теплые не везде, сообщали позвонившие. Часть обращений поступила от жителей, в квартирах которых батареи не завоздушены, но работают в режиме протапливания.  Однако гродненцы не учли, что на улице плюсовая температура, а система регулирования работает, чтобы обеспечивать в квартирах температурные параметры в 18−24 градуса.

Жительница частного сектора по улице Абремского, который около пяти лет включен в черту Гродно, указала на необходимость благоустройства этой части города. Нужны ремонт дороги, обустройство пешеходных дорожек, установка освещения. Обустройство тротуаров и велосипедных дорожек необходимо также по улице Вокзальной в Скиделе, о чем сообщил житель города-спутника, а также сетовал, что поблизости с улицей нет аптеки.

Сельчанин деревни Лойки Гродненского района высказал пожелание, чтобы участки для посадки картофеля в СПК давали поближе. Из-за дальности расстояния в этом году у него возникла проблема с доставкой убранного с поля картофеля к дому.

Житель Волковыска интересовался, правомерно ли, что в поликлинике не дают амбулаторную карту на руки. Ему разъяснили, что эта документация является собственностью медучреждения. При необходимости можно получить заверенную выписку или ксерокопию из амбулаторной карты.

Гродненка, проживающая по улице Южной, пожаловалась на недостаточное транспортное обеспечение района.

Все поднятые во время прямой линии вопросы адресованы соответствующим службам для выяснения ситуации на местах и принятия решений.

На прямую линию поступали не только жалобы, но и благодарности. Житель Брестской области, гостивший у дочери в Жировичах, высоко оценил работу специалистов Слонимского водоканала. Когда в водопроводных трубах случился порыв, и в доме пропала вода, они быстро приехали и ночью устранили неполадку. Утром водоснабжение дома было восстановлено.

 
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Елена Александровна курирует сферу экономики, однако большинство поступивших сегодня вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства. На прямую линию...
 
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