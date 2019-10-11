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Под Кобрином VW врезался в дерево: два человека погибли, еще четыре пострадали

12.10.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла 12 октября, около 13.50, в Кобринском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По информации следствия, на 21-м километре трассы Кобрин — Заужовье водитель Volkswagen съехал в кювет и, опрокинувшись, врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и пассажир легковушки от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Еще трое детей и женщина, находившиеся в автомобиле, получили различные травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что в момент аварии никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
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