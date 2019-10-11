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Сайт министерства образования рассылает скрипт, которые майнит криптовалюту на чужих компьютерах

12.10.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатель TUT.BY обнаружил, что при попытке зайти на сайт министерства образования, антивирус его блокирует.

DrWeb разъяснил, что это связано с вредоносным скриптом JS. BtcMine, который сайт отправляет на компьютер человека, который на него заходит. Скрипт предназначен для майнинга криптовалюты.

По словам представителя DrWeb, этот скрипт мог быть размещен на сайте как сознательно его администрацией, так и без ведома администрации путем взлома сайта или похищения администраторских учетных данных.


Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая подтвердила TUT.BY наличие проблемы и пояснила, что она возникла утром 11 октября. На сайте ведутся работы, и в ближайшее время проблему обещают решить.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Читатель TUT.BY обнаружил, что при попытке зайти на сайт министерства образования, антивирус его блокирует.
 
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